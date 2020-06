Die Luft in Innenräumen ist oft deutlich höher verunreinigt als außerhalb von Gebäuden. Leistungsstarke Filter für die Wohnraumlüftung schaffen Abhilfe. Die zentralen x-well Lüftungsgeräte von Kermi bieten hier hohe Qualität.

Mit der Norm DIN EN ISO 16890 wurde die Filterbewertung und -klassifizierung konkretisiert. Sie sind jetzt angepasst an die Feinstaubklassen, die auch von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verwendet werden. Denn deren Studien belegen unter anderem, dass besonders kleine Partikel in der Luft gesundheitsschädlich sind und zu Atemwegserkrankungen führen können.

Schadstoffe, Mikro-Partikel, Verunreinigungen, Feinstaub, Pollen – in der Luft befindet sich einiges, was das Atmen schwer macht und die Gesundheit und das Wohlbefinden gefährden kann. Deshalb verbaut Kermi in allen zentralen x-well Lüftungsgeräten ausschließlich Außenfilter nach ISO 16860 der Klasse ePM1 – d.h. optimaler Schutz auch gegen kleinste Partikel. Damit können nicht nur Allergiker in den eigenen vier Wänden entspannt auf- und durchatmen.

Klassifizierung der zentralen Außen- & Abluftfilter nach ISO 16890

Nicht nur Feinstaub und Pollen, auch verschiedene Krankheitserreger wie Keime, Viren oder Bakterien können die Umgebung belasten. Vor allem Viren befinden sich aber nicht vereinzelt in der Luft, sondern sind an einen Träger gebunden, sogenannte Aerosole. Filter von Kermi bilden für diese Aerosole eine wirksame Barriere und schützen deshalb die Innenräume zuverlässig vor Bakterien und Viren.

Die Außenluftfilter der zentralen x-well Lüftungsgeräte haben nach ISO 16890 fast ausschließlich die Klassifizierung ePM1 >70 %. Das heißt Partikel mit einer Größe 0,3 bis 1 μm werden zu mehr als 70 % abgeschieden. Zum Vergleich: Der Durchmesser eines Haares liegt bei etwa 70 μm. Damit gelangt ein Großteil an Feinstaub, Rußpartikeln, Blütenstaub und weitere Partikel nicht in die Räume. Die Lebensqualität wird somit auch in einem Gebäude mit belasteter Umgebungsluft erheblich verbessert.

Die Abluftfilter sind durchgängig mit ePM10 >50 % klassifiziert. So werden Partikel mit einer Größe von 0,3 bis 10 μm zu mehr als 50 % abgeschieden. Das verhindert eine Verschmutzung der Wärmeübertrager und sorgt dadurch für eine kontinuierlich gute Wärmerückgewinnung und eine lange Lebensdauer.