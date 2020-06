Der neue Geschäftsführer René Effelsberg blickt seiner Zukunft bei Watts Industries Deutschland sehr zuversichtlich entgegen. Mit 60 000 Artikeln und seinem großen technischen Know-how habe das Unternehmen „großes Potenzial“. Einen Schwerpunkt setzt er auf den Ausbau des Projektgeschäfts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Foto: Watts Industries

Bei Watts Industries Deutschland GmbH (Landau in der Pfalz) gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung. René Effelsberg leitet jetzt die Geschicke bei einem der führenden Hersteller von Produkten und Systemlösungen für Flächenheizungen, Heizungen sowie Klimatisierungs- und Fußbodenheizungssystemen für den privaten und gewerblichen Bedarf. Damit folgt der 45-Jährige auf Fabrizio Fedrizzi, der das Amt zuvor kommissarisch geleitet hat und sich nun wieder als Managing Director um die gesamte Region Europa Süd von Watts Industries kümmert.

Effelsberg besitzt langjährige Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen sowohl im OEM- als auch im Großhandelsbereich und Projektgeschäft. Nach Stationen im FMCG-Bereich als Trade Marketing Manager für Deutschland und Österreich beim Tiernahrungshersteller Affinity Petcare, folgte 2006 der Einstieg in die HLK-Branche (Heizung, Lüftung, Klimaanlagen) bei Sentinel Performance Solutions, einem Unternehmen spezialisiert auf Wasserbehandlung und -aufbereitung. Im November 2014 kam er zur Frese Armaturen GmbH, wo er bis zuletzt als Geschäftsführer arbeitete und für die Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich war.

Seiner Zukunft bei Watts Industries Deutschland blickt Effelsberg sehr zuversichtlich entgegen: Das Unternehmen habe sowohl im OEM- als auch im Großhandelsbereich einen guten Namen. Mit über 60 000 Artikeln und dem großen technischen Know-how im Rücken erblicke er „ein großes Potenzial“ für den Aufbau des Projektgeschäfts in Deutschland, Österreich und der Schweiz, so der frischgebackene Geschäftsführer und studierte Betriebswirt.

Einen weiteren Schwerpunkt setzt Effelsberg auf die Digitalisierung im Unternehmen. Schon jetzt seien Projekte in der Umsetzung, betont er. Er freue sich auf die Zusammenarbeit in einem professionellen Team. Es werde sicher möglich sein, neue Wege zu gehen, fügt er hinzu.

Effelsberg ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Hobbies: Fitness, Motorrad und Reisen.

Weitere Informationen zu Watts finden sich unter https://wattswater.de/