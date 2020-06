Urlaub vom Alltag - und das ganz ohne Kofferpacken. Außenwhirlpools sind eine ideale Möglichkeit, um den erholsamen Effekt von Wasser auch im eigenen Garten zu genießen. Egal ob Sommer oder Winter: Nichts fühlt sich mehr nach Urlaub an, als ein wohltempe­riertes, sprudelndes Bad. Mit dem entsprechenden Whirlpool auf der eigenen Terrasse geht das jederzeit. Sei es zum Feierabend, zur Mittagspause im Home-Office, am wohl­verdienten Wochenende oder während der Ferien zuhause. Dank hochwertiger Materia­lien und bester Verarbeitung ist der Whirlpool für eine lange Nutzungsdauer konzipiert und schafft Urlaubsentspannung nicht nur in diesem Jahr.

Balsam für Körper und Seele

Die positiven Auswirkungen des Whirlpools sind längst kein Geheimnis mehr: Die hei­lende Wirkung der Wassermassage wird bereits seit einigen Jahren erfolgreich in der Hydrotherapie eingesetzt. Durch den sanften Auftrieb des Wassers werden Gelenke und Wirbelsäule spürbar entlastet und die Muskulatur besser durchblutet - Wasserdruck und Wärme sorgen für einen gesunden Blutdruck und ein entspanntes Gefühl. Die Massage­funktion im Whirlpool lockert die Muskulatur bei schmerzhaften Verspannungen. Je nach Belieben können die Whirlpools mit einer maßgeschneiderten Anordnung der JetPaks™ ausgestattet werden, sodass bestimmte Muskelgruppen gezielt massiert werden. Die wohltuende Kombination von Massageeinheiten und warmen Wasser lassen die Muskeln entspannen und dienen der Regeneration nach Beanspruchung.

Dabei vereint ein Whirlpool für draußen verschiedene Funktionen, die für ein optimales Wellness-Erlebnis sorgen: Das warme Wasser umschmeichelt sanft den Körper und lässt diesen fast schwerelos erscheinen. Die Anspannung löst sich während des Bades im Out­door-Whirlpool auf und eine tiefe Entspannung stellt sich ein. Die angenehme Hydromassage lockert die Muskeln und löst Verspannungen, während der freie Blick in die Natur in Verbindung mit der frischen Luft neue Energie spendet.

Entspannte Zeit mit der Familie

Neben den zahlreichen gesundheitlichen Vorteilen, ist der Outdoor-Whirlpool ein richti­ger Freizeitspaß für die Familie. Ein wahres Multitalent also, ob mit drei Sitzplätzen für das Whirlen im kleinen Kreis oder mit acht Sitzplätzen für wertvolle Zeit mit der ganzen Familie. Die wind- und wetterfesten Außenwhirlpools von Villeroy & Boch bieten ganz­jährlich Spaß im eigenen Garten. Dank der komfortablen Sitzanordnung wird eine ent­spannte Kommunikation im geselligen Beisammensein einfach gemacht.