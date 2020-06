Bequem durch die ELEMENTS-Ausstellung spazieren und in die eindrucksvolle Welt der Bäder eintauchen. Von einem kompetenten Berater die Produkte und Lösungen sympathisch und anschaulich nähergebracht bekommen. Den einfachsten Weg zum neuen Bad quasi hautnah erleben. Das alles ermöglicht ELEMENTS seit Jahren an inzwischen bundesweit rund 250 Standorten - und jetzt auch mit einem 360-Grad-Rundgang unter www.elements-show.de/virtueller-rundgang. Die Türen sind geöffnet und führen vom eigenen Laptop, Tablet oder Smartphone zu einem virtuellen Erlebnis, das spannende Einblicke bietet - und ein kleiner Vorgeschmack auf die anschließende Live-Beratung vor Ort ist.

Per Mausklick oder Fingertipp auf Entdeckungsreise

Kaum hat der Besucher den virtuellen Showroom betreten, nimmt ihn ein ELEMENTS­Badverkäufer freundlich in Empfang. Willkommen in der virtuellen Ausstellungs-Welt, willkommen in der Ausstellung des Fachhandwerks. Ganz einfach per Mausklick oder Fingertipp lassen sich jetzt die schönsten Bereiche der Ausstellung entdecken. Deutlich wird auf dieser virtuellen Reise die Produktvielfalt, die den Kunden bei ELEMENTS erwartet. Die zahlreichen Kojen liefern darüber hinaus inspirierende Gestaltungsideen für Traumbäder jeder Art. Und sind weitere Informationen gewünscht, erläutert der freundliche Mitarbeiter alles Wissenswerte über ausgewählte Produkte und Designlinien.

Mit dem Ausstellungserlebnis ins Haus des Endkunden

Bernhard Haider, verantwortlich für das bundesweite ELEMENTS-Konzept: „Mit dem virtuellen Rundgang bringen wir das Ausstellungserlebnis virtuell ins Haus des Endkunden. Die Ausstellung des Fachhandwerks ist also mit seinen Produkten und Serviceleistungen dort, wo der künftige Besucher zuerst sucht, im Internet. In der Ausstellung selbst zeigt die Fachschiene dann ihre ganze Stärke live vor Ort, sorgt für die individuelle Traumbadplanung sowie später den professionellen Einbau durch den Fachhandwerker."

ELEMENTS bietet nach dem 3D-Badplaner, dem Budgetplaner, dem Badtyp-Test und dem Online-Merkzettel mit dem virtuellen Ausstellungsrundgang ein weiteres digitales Tool, das dem Endverbraucher den Weg zum neuen Bad so einfach und eindrucksvoll wie möglich macht. Gerade in Zeiten, in denen die ersten Schritte einer anstehenden Badsanierung mit der Recherche auf dem heimischen Sofa beginnen, liefert die Ausstellung des Fachhandwerks schon online die ersten Antworten, Einblicke und macht Lust auf den Besuch der Ausstellung ganz in der Nähe. Im Anschluss oder schon während der virtuellen Reise klickt der User bequem auf den Button „Termin vereinbaren" und schon geht er weiter, der einfachste Weg zum neuen Bad. Gemeinsam mit dem ELEMENTS-Team aus Fachhandwerker und Badverkäufer.