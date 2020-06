Trinkwasser ist ein hohes und schützenswertes Gut. Damit Wasser jederzeit sicher und hygienisch einwandfrei bis zum Wasserhahn gelangt, bietet REHAU das Installationssystem RAUTITAN und erweitert dieses nun um die bleifreien Fittings RAUTITAN RX+. Darüber hinaus stellt REHAU auf den Frühlingsmessen ein neues durchflussoptimiertes Mehrschicht-Verbundrohrsystem in den Dimensionen 50 und 63 Millimeter vor.

Der Anspruch und die Wünsche der Verbraucher an die Trinkwasserhygiene werden die nächsten Jahre stetig wachsen. Um diese Bedürfnisse und gleichzeitig die sich verschärfenden normativen Anforderungen zu erfüllen, wird in Zukunft auf bleifreie Trinkwasserinstallationen gesetzt werden. Die Brisanz der Thematik spiegelt auch die erst vor kurzem erfolgte Aufnahme von Blei in die europäische REACH-Kandidatenliste der potenziell besonders besorgniserregenden Stoffe wider. REHAU hat dies frühzeitig erkannt und bereits seit 2012 an einer zukunftsweisenden Lösung gearbeitet. Das Ergebnis sind die bleifreien Rotguss-Fittings RAUTITAN RX+.

Hohe Korrosionsbeständigkeit ohne Blei

Der neu entwickelte bleifreie Rotguss-Werkstoff von RAUTITAN RX+ bietet alle Vorteile des etablierten Rotguss-Werkstoffes und ist zusätzlich bleifrei. Für einen optimalen Deckschichtaufbau sorgt bei der neuen Legierung wie beim herkömmlichen Rotguss ein hoher Zinnanteil. Damit wird neben einer hohen Korrosionsbeständigkeit auch eine langfristige Sicherheit erzielt.

Der neue RAUTITAN RX+ Werkstoff wurde ausgiebig durch Labor- und mehrjährige Feldversuche auf Herz und Nieren getestet. Die Legierung ist durch die DIN SPEC 2701 genormt und ist seit 2018 Bestandteil der Positivliste der trinkwasserhygienisch geeigneten metallenen Werkstoffe des Umweltbundesamtes.

Durch den Verzicht auf Blei ergeben sich weitere Vorteile. Die Umwelt wird durch die Vermeidung von Schwermetallen nachhaltig geschont und die Fittings können zukunftssicher recycelt werden. Darüber hinaus sorgt der neue Werkstoff durch seine kräftige rötliche Farbe für eine hochwertigere Materialoptik und Wertanmutung.

Konsequente Weiterentwicklung

Das Thema bleifreie Trinkwasserinstallation begleitet REHAU schon lange: So wurde bereits im Jahr 2009 mit der Einführung der polymeren gewindelosen Fittings RAUTITAN PX (Abmessung 16 bis 40 mm) der erste Schritt und mit den Fittings RAUTITAN SX aus Edelstahl (Abmessung 16 bis 40 mm) im Jahr 2011 der zweite Schritt zur Entwicklung eines bleifreien Systems gemacht. Die neuen bleifreien Fittings RAUTITAN RX+ (Abmessung 16 bis 63 mm) stellen nun den konsequenten Abschluss dar.

Die neuen Fittings RAUTITAN RX+ lösen seit 2019 sukzessive die bestehenden Fittings RAUTITAN RX ab.

Neues MKV-System 50 und 63 Millimeter

Auf den Frühjahresmessen 2020 stellt REHAU ein neues durchflussoptimiertes Mehrschicht-Verbundrohrsystem (MKV) in den Abmessungen 50 und 63 Millimeter vor. Das neue Universalrohr wird in diesem Abmessungsbereich das bestehende RAUTITAN flex System ablösen. So sind ab dem dritten Quartal 2020 nun Steigleitungen und Etagenverteilung durchgängig mit RAUTITAN stabil realisierbar.