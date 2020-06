Auch wenn die Corona-Pandemie den Start der chinesischen Niederlassung etwas ausgebremst hat, freuen sich Geschäftsführer Darren WU und sein Team, nun den chinesischen Markt zu erobern.

„Die ecom GmbH vertreibt mittlerweile seit 12 Jahren ihre Produkte in China. In dieser Zeit hat sich der Markt rasant verändert. Wir sehen enormes Potential in China und haben uns daher entschlossen, vor Ort den Markt mit eigenem Personal zu bearbeiten“, erklärt ecom GmbH Geschäftsführer Matthias Platte.

Der neue Standort ist, als drittes Tochterunternehmen, die vierte Säule des international agierenden Unternehmens.

Neben dem Vertrieb von Abgasanalyse- und Druckmessgeräten der Marke ecom® bietet die ecom (Beijing) Co., Ltd. in Peking/China ab sofort den Kunden auch umfangreiche Serviceleistungen an.

„Durch die Nähe zum Kunden wollen wir entscheidend an marktspezifischen Anforderungen teilhaben und von innovativen Ideen profitieren. Wir sehen die Standorteröffnung als Meilenstein der ecom GmbH mit dem Ziel auch in China weiter die Energieeffizienz zu optimieren und die Emissionsreduzierung voran zu treiben“, so Matthias Platte weiter.

Zudem führt der chinesische Geschäftsführer Darren WU an: „Ich bin stolz darauf, die Erfolgsgeschichte der ecom GmbH in China mit zu gestalten und ein Teil der ambitionierten globalen Wachstumsstrategie zu sein.“

