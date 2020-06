ÖkoFEN steht für modernes und klimafreundliches Heizen mit Holzpellets.

Werden auch Sie ein Energiewendemacher und setzen Sie auf die moderne, CO2-neutrale und innovative Pelletheiztechnik.

ÖkoFEN unterstützt Sie beim Verkauf, Planung, Montage, Schulung und bei allen technischen Fragenstellungen.

Sie wollen Heizräume in nur 15 Minuten professionell planen?Mit dem 3-D Heizraumplaner erstellen Sie originalgetreue Planungen und zeigen so Ihren Kunden,

wo der ÖkoFEN Kessel in Zukunft stehen wird. Auch die Lagerlösungen für Pellets sind berücksichtigt.

So können Sie bereits im Vorfeld prüfen, ob der Gewebetank im Keller ausreichend Platz findet und den Heizraum gemeinsam mit Ihren Kunden virtuell am PC besichtigen.

Auch die Ausgabe von Materiallisten, Angeboten und Montageplänen u.v.m. ist möglich.

3D-Heizraumplaner

Komfortable und professionelle Erstellung von Grundrissplänen und farbigen 3D-Ansichten des Heizraums

Ausgabe von Materiallisten, Angeboten, Montage- und Aufstellplänen

Besichtigen Sie mit Ihren Kunden virtuell den künftigen Heizraum

ÖkoFEN baut sein Fachhandwerker-Service-Programm kontinuierlich aus. Unter anderem stehen ein neuer Hydraulikschemen-Konfigurator,

Fördermittelrechner, ein Experten Förderservice Plus, Montage- und Einbringservice, ein virtueller Kundendienst sowie zeitsparende, kostenlose Webinare zur Verfügung.

Weitere Informationen bekommen Sie von Ihrem ÖkoFEN Ansprechpartner.