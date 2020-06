Zehnder ComfoValve Luna E, der neuste Vertreter der erfolgreichen Tellerventil-Serie des Raumklimaspezialisten, wurde sowohl mit dem Red Dot Award 2020 als auch mit dem iF Design Award 2020 ausgezeichnet. Damit bekommt das Tellerventil für die Abluft bereits kurz nach seiner Markteinführung zwei der renommiertesten Preise für außerordentliches Design und Funktionalität verliehen und knüpft so an die Erfolge des Tellerventils Zehnder ComfoValve Luna S für die Zuluft an. Letzteres konnte im Einführungsjahr 2018 ebenfalls den Red Dot Award und den iF Design Award für sich gewinnen. Das nun ausgezeichnete Abluft-Tellerventil Zehnder ComfoValve Luna E integriert sich dank seines zeitlosen, schlanken Designs harmonisch in jede Raumarchitektur und führt dort verbrauchte Luft geräuschlos und effizient ab. Besonders in Kombination mit dem Zuluft-Tellerventil sorgt Zehnder ComfoValve Luna E für ein gesundes wie komfortables Raumklima und überzeugt durch stimmige und prämierte Optik.

Das Abluft-Tellerventil Zehnder ComfoValve Luna E überzeugte die internationalen Fachjurys der zwei begehrtesten Design Awards und setzte sich dabei gegen eine starke Konkurrenz von jeweils rund 7.000 Beiträgen aus knapp 60 Teilnehmerländern durch. Die Jurys bewerteten die eingereichten Produkte gleichermaßen hinsichtlich der beiden Charakteristika Funktionalität und Ästhetik. Dabei punktete das Abluft-Tellerventil von Raumklimaspezialist Zehnder durch sein ansprechendes und elegant-dezentes Design sowie den hohen Komfort für den Nutzer. Die Auszeichnung mit dem Red Dot Award 2020 und dem iF Design Award 2020 honoriert damit auch die fortwährenden Produktentwicklungen des Raumklimaspezialisten, die sich nah an den Bedürfnissen der Nutzer orientieren.

Dank des perfekt aufeinander abgestimmten Designs bildet das neue Abluft-Tellerventil von Zehnder in Kombination mit dem Zuluft-Tellerventil der Zehnder Ventilserie die ideale Lösung für offene Wohn-Essküchen. Auch eigenständig installiert – beispielsweise im Bad oder in der Küche – sorgt Zehnder ComfoValve Luna E für ein ideales Raumklima, da die verbrauchte Luft besonders leise und effizient abgeführt wird. Das Zuluft-Tellerventil ComfoValve Luna S konnte bereits im Einführungsjahr 2018 die Experten-Jurys der beiden renommierten Designpreise Red Dot Award und iF Design Award überzeugen. Damit führt Zehnder ComfoValve Luna E im Jahr 2020 die internationale Anerkennung der Ventilserie erfolgreich fort. Die Aufbauhöhe von lediglich 30 mm bleibt bei der gesamten Ventilserie unverändert, egal welche Einstellposition gewählt wird. Dadurch integrieren sich die Zehnder Tellerventile harmonisch und diskret in jedes Wohnambiente.

Zehnder ComfoValve Luna E ist sowohl für eine Installation an der Decke als auch an der Wand geeignet. Mit Hilfe des integrierten Dichtungsringes kann das Ventil mit wenigen Handgriffen luftdicht montiert werden. Der mitgelieferte Filter verhindert außerdem das Eindringen von Staub in das Luftverteilsystem und sorgt so für maximale Hygiene. Dank der einheitlichen Montage und Einregulierung lässt sich die Zehnder Ventilserie einfach und zeitsparend einbauen und in Betrieb nehmen. Auch Nutzer von bestehenden Komfort-Lüftungssystemen können vom ausgezeichneten Design und der optimierten Funktionalität profitieren, denn vorhandene Tellerventile der Durchmesser DN 125 können ganz einfach durch die prämierte Zehnder Ventilserie ausgetauscht werden.