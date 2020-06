In Zeiten von Corona kommen sie genau richtig: Die neuen AXOR und hansgrohe eLearnings. Im heutigen Alltag ist die Nutzung digitaler Angebote schon eine Selbstverständlichkeit. So unterstützt auch der aktuelle Online-Input Hansgrohe Fachpartner mit Informationen aus erster Hand. Er liefert die wichtigsten Produkt-Features und Argumente und bietet eine optimale Vorbereitung für Verkaufsgespräche.

Mit den eLearnings erweitert Hansgrohe sein Angebot auf der B2B-Website PROServices von AXOR und hansgrohe, die sich seit Ende Januar unter pro.hansgrohe.de sowie pro.axor-design.de in neuem Look und mit neuen Funktionen präsentiert. „Die eLearnings ergänzen unser Online-Angebot hervorragend", so Olivier Sogno, Vice President Corporate Marketing, Hansgrohe SE. „Die kompakten Online-Präsentationen können von den Nutzern flexibel und entsprechend der eigenen Bedürfnisse unter pro.hansgrohe.de/service/elearning gestartet und unterbrochen werden. Ob auf dem Computer, Tablet oder Smartphone, die digitalen eLearning Angebote liefern jederzeit und an jedem Ort technische Details und Hintergrundinformationen und geben unseren Partnern damit zusätzliche Sicherheit für Kundengespräche."

Interaktives Training

Aktuell stehen den Hansgrohe Fachpartnern nach dem Login ergänzende Informationen zu den hansgrohe Produktneuheiten Rainfinity mit der Strahltechnik PowderRain und zu Pontos, dem smarten Wassermanagementsystem von hansgrohe, zur Verfügung. In maximal 25minütigen Trainings haben Kundenberater Zugang zu schlüssig aufbereitetem Wissen über das einzigartige Produktdesign von Rainfinity, über Strahlarten und technische Funktionen. Wissenswertes über das hansgrohe Wassermanagementsystem Pontos und Argumentationshilfen zeigen den Fachpartnern den Nutzen für das eigene Geschäft sowie für ihre Kunden auf. „Über das Menü können einzelne Kapitel gezielt angesteuert werden. Darüber hinaus enthalten die eLearnings Interaktionen, wie Multiple Choice und Fragenchecks. Damit gewährleisten wir eine individuelle und nachhaltige Wissensvermittlung", erklärt Olivier Sogno das Konzept der Kurse.

Optimale Vorbereitung

Wer mehr über das Design und die Geschichten wissen möchte, die hinter den Kollektionen und Programmen von AXOR stecken, ist bei den eLearnings von AXOR genau richtig. Sie vermitteln Basiswissen über die Marke AXOR, dass sich durch Zusatzinhalte, wie zum Beispiel Interviews mit Designern oder Produkttrainings vertiefen lässt. Das 90minütige, interaktive AXOR Training bietet den Fachpartnern eine optimale Vorbereitung für Gespräche mit designaffinen Kunden und hilft bei der Planung von luxuriösen Bädern.

Kompaktes Wissen

Alle eLearnings führen den Nutzer direkt zum jeweiligen Verkaufshandbuch, so dass alle relevanten Informationen für ein erfolgreiches Beratungsgespräch für den Fachpartner kompakt verfügbar sind. Auf der neuen B2B Website PROServices von AXOR und hansgrohe erhalten Installateure, Handel, Architekten und Planer sowie Küchenstudios individualisierte Inhalte, Informationen zu Events und Seminaren sowie ausführliche Informationen zu allen Produkten. Die Online Plattform hält darüber hinaus auch Planungsdaten und Montageanleitungen, Preise und Verfügbarkeiten für die Fachpartner bereit. Mit den ergänzenden eLearnings unterstützt Hansgrohe die Sanitärprofis einmal mehr, um gestärkt aus der Corona-Zeit hervorzugehen.