Neue Version der bewährten portalgestützten Serviceanwendung für Profihandwerker im neuen, modernen Design

Mehrere Kundenanlagen ganz einfach gleichzeitig im Überblick behalten

Jetzt auch für Anlagen mit dem smarten Heizungsregler „EasyControl“

5+2 Jahre Systemgarantie für Gas-, Öl- und Wärmepumpen-Systempakete

Ab Juni 2020 stellt Bosch eine neue Version seiner bewährten vernetzen Portallösung HomeCom Pro für Installateure zur einfachen Steuerung und Überwachung von Heizungsanlagen aus der Ferne vor. Die Einfachheit und Übersichtlichkeit der neuen Anwendung ist auf den ersten Blick sichtbar: Das helle, klare und reduzierte Design ermöglicht einen schnellen Überblick über den Status aller betreuten Heizungsanlagen direkt vom Startbildschirm aus. Service-Techniker werden bei einer Störungsmeldung automatisch per E-Mail informiert und können sofort mit dem Kunden in Kontakt treten, Ersatzteile besorgen oder einen Termin vereinbaren. Damit bieten sie besten Kundenservice.

Mobil und webbasiert für alle gängigen Endgeräte

Als mobile und webbasierte Anwendung macht das neue HomeCom Pro auf allen gängigen Endgeräten eine gute Figur. Egal ob am Rechner im Büro oder auf dem Smartphone beim Kundeneinsatz: Alle wichtigen Informationen stehen als Standard-Browseranwendung geräteoptimiert und in Echtzeit zur Verfügung. Die Daten von Anlagen und Kunden sowie die Kommunikation sind vollständig verschlüsselt und gewährleisten einen hohen Schutz der personenbezogenen Daten gemäß den aktuellen Datenschutzbestimmungen.

Ganz wichtig: Die bisherige, bewährte HomeCom Pro Benutzeroberfläche kann per Klick optional weitergenutzt werden. So kann jeder HomeCom Pro Fachnutzer ohne Einschränkung die Weiterentwicklung mit neuen hilfreichen Funktionen miterleben und selbst entscheiden, ab wann er von der Einfachheit und allen Vorteilen der neuen Benutzeroberfläche profitieren möchte.

So geht Service: bequem, zeitsparend und zukunftssicher

Bei HomeCom Pro müssen Kunden nur einmal ihre Zustimmung zur Fernüberwachung der Heizungsanlage geben und können dann von den umfangreichen vernetzten Serviceleistungen ihres Fachinstallateurs profitieren. Da der zuständige Techniker jederzeit über den Status der Anlage Kenntnis hat, werden Wartungs- und Serviceeinsätze noch effizienter und zeitsparender. Schon vor dem eigentlichen Besuch eines Kunden hat der Installateur alle aktuellen Daten und den Betriebsstatus einer Anlage sofort im Blick. Eventuell nötige Service-Maßnahmen oder die Vorbestellung notwendiger Ersatzteile kann im Falle einer Störung unverzüglich veranlasst werden, ohne dass ein Techniker dafür extra vor Ort sein muss. Unnötige Termine zur Fehlersuche können so einfach vermieden werden. Das spart dem Kunden und Fachhandwerk effektiv Zeit und Geld.

EasyControl-Anbindung macht den Service einfach und professionell

Mit dem neuen HomeCom Pro ist der smarte EasyControl Regler von Bosch voll in das System integriert. Auf dieser Basis lassen sich Reparaturen bei entsprechenden Kundenanlagen wesentlich schneller und effizienter durchführen, denn der Installateur erhält eventuelle Fehlermeldungen oder Wartungshinweise direkt online. So kann er nach einer Inbetriebnahme die Einstellungen zur Herzkurve oder zum Zeitprogramm der Heizung ohne einen zusätzlichen Vor-Ort-Termin erledigen. Im Störungsfall weiß der Installateur, welche Komponenten betroffen sind und kann eventuell erforderliche Ersatzteile zur Reparatur vor Ort rechtzeitig bereitstellen. Das spart Zeit und erhöht die Kundenzufriedenheit. Durch den Einsatz von HomeCom Pro stärken Unternehmen mit digitalen und vernetzten Tools und Services ihre Kundenbeziehung und die eigene Wettbewerbsfähigkeit. Der erstklassige Service, in Echtzeit aus der Ferne, macht es leichter, neue Kunden zu gewinnen und die Bindung zu bestehenden Kunden zu intensivieren.

5+2 Jahre-Systemgarantie auf Öl-, Gas- oder Wärmepumpen-Systempakete mit HomeCom Pro

Mit der Nutzung von HomeCom Pro können Installateure ihren Kunden eine Verlängerung der Garantie auf 5+2 Jahre für neue Bosch oder Junkers Gas-, Öl- und Wärmepumpen-Systempakete anbieten. HomeCom Pro sorgt dafür, dass Installateure das System nach einmaliger Einwilligung durch den Kunden über die ganze Garantiezeit per Smartphone oder Desktop aus der Ferne warten können. Eventuelle Fehlermeldungen werden sofort als Nachricht gemeldet.