Das Ergebnis ist eindeutig. Die Kanäle des Großhandels sind wichtiger als die Kanäle der Hersteller und die digitalen und allgemeinen Kanäle der Branche. Die Corona-Krise hat an dieser grundsätzlichen Reihenfolge eher nichts geändert, wohl aber die digitale Varianten temporär jeweils über die analoge Varianten gehoben. Handwerker stehen in normalen Zeit auf face-to-face. Geht das nicht, wird digital substituiert. Die Daten weisen darauf hin, dass es nach Ende der Corona-Krise wieder in den "Normal"-Zustand zurückgeht.