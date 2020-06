Unter dem Thema »Dezentrale Warmwasserbereitung im Gewerbebau« informieren Sie die Experten von CLAGE über die vielen Vorteile, die sich durch den Einsatz von elektronischen Durchlauferhitzern im Gewerbebau ergeben.



Sie erhalten nützliche Informationen aus erster Hand und spannende Einblicke in die Praxis. Es wird diskutiert, welcher Warmwasserbedarf im gewerblichen Bereich erwartet werden kann und erklärt, wie eine effiziente Warmwasserbereitung umgesetzt wird.



Live im Webinar stellen wir Ihnen eine Kombination aus Spezialarmatur und E-Kleindurchlauferhitzer vor: MCX Blue ist die optimale Systemlösung für die energieeffiziente Warm­wasser­versorgung eines Hand­wasch­beckens.

Datum: 10.06.2020

Beginn: 16:00 Uhr

Dauer: 45 Minuten



Agenda:

1. Anwendungsbereiche im Gewerbebau

2. Auslegung der Warmwasserbereitung

3. Einsparpotenzial Durchlauferhitzer gegenüber Speichertechnik

4. Praxislösungen

5. Fragen und Antworten

Eine Anmeldung ist über das CLAGE Kontaktformular möglich: www.clage.de/de/kontakt/kontaktformular

Wählen Sie als »Anliegen« den Punkt »Webinar-Anmeldung«.

Sie erhalten dann per E-Mail einen Link, mit dem Sie am Webinar kostenlos teilnehmen können und auch per Chat Fragen stellen können.