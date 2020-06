Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere engagierte

Festangestellte Außendienst-Berater (m/w/d) für unsere Stammkunden evtl. mit Perspektive als Gebietsleiter (m/w/d) Nord/Ost

jeweils für ein Teilgebiet im Großraum der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen Anhalt, Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. (PLZ-Regionen 1,2,3,4,5) Idealerweise setzen wir Sie in einem der Teilgebiete im weiteren Umkreis Ihres Wohnortes ein.

Stellenprofil

Beratungsunterstützung bei strategischen Maßnahmen unserer Kunden

Umsetzungs-Hilfe bei Dampfbad-Projekten, technischen Fragen vor Ort, Ausstellungs- Konzepten und –Platzierungen

Unterstützung und nachhaltige Verfolgung von Projekt-Aufträgen.

Schulung und Information unserer Fach-Kunden zu neuen Themen/Produkten

Akquise und Start-Unterstützung von Neukunden

Anforderungsprofil/Qualifikation

Erfahrung in Sanitärtechnik (z.B. Meister oder Techniker)und/oder Branchen-Erfahrung im Vertrieb/Außendienst im Bereich Sanitär/Bad

Hochgradige Dienstleistungs-/Service-Orientierung und Vertriebs-Affinität

Reisebereitschaft (vorwiegend innerhalb Ihres Hausgebiets)

Abschlusssicherheit, Zielorientierung und offen für neue Wege und Konzepte

Benefits

attraktives Festgehalt und interessante Provisionen

anspruchsvolles Aufgabengebiet

sehr hohe Eigenverantwortung

aktuelles Firmenfahrzeug

modernste Kommunikations- und Office-Technik (Phone, Tablet, Laptop)

sicherer Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten

niedrige Hierarchien

Ihre Bewerbung senden Sie bitte vorzugsweise per E-Mail an bewerbung @ repabad.com oder per Post an

Repabad GmbH

Frau Bettina Ansorge

Bosslerstraße 13-15

73240 Wendlingen

Telefon: 07024/9411-46