In Zeiten von Covid 19 (Corona) ist es wichtig, auf Baustellen schnell und effizient zu arbeiten, um die Ansteckungsgefahr so weit wie möglich zu verringern. Die erweiterte Produktserie der LogoThermic Wohnungsstationen ermöglicht genau das! LogoThermic von Flamco Meibes sind thermostatisch geregelte Wohnungsstationen, die Warmwasser völlig stromlos und dennoch mit genauer Temperaturregelung aufbereiten. Verschiedene Leistungsklassen sowie Varianten für gemischte und ungemischte Heizkreise erlauben eine besonders differenzierte Produktauswahl je nach Anwendungsfall und nun auch die Integration von Fußbodenheizkreisen. Darüber hinaus sind die eingesetzten Baugruppen, zum Beispiel die optional erhältlichen Wärmetauscher, mit höherer Beständigkeit auf Langlebigkeit ausgelegt.

Die Wohnungsstationen LogoThermic gibt es in verschiedenen Warmwasserleistungsklassen sowie mit und ohne Trinkwarmwasserzirkulation, um dem jeweils hygienischen Anforderungen sowie dem benötigten Komfort und der Effizienz verschiedener Objekte Rechnung zu tragen. „Damit kann der Bauherr zu einem wesentlichen Teil die Wertigkeit der Wohnungen beeinflussen und entsprechend Komfort schaffen“, sagt Gordon Schadwinkel, Leiter Produktmanagement bei Meibes. Des Weiteren besteht auch die Möglichkeit, in Systemen mit Niedrigtemperaturanwendungen, beispielsweise bei der Anwendung von Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern, eine Variante mit leicht verringerter Warmwasserleistung zu nutzen.

Komplettstation für einfache Konfiguration

Für einfache Produktselektion bietet Flamco Meibes die LogoThermic M-Line auch als Komplettstation. Diese ist verfügbar für Radiatoren-Heizsysteme und/oder Mischkreisen mit 6 oder 8 Heizkreisabgängen. Zudem sind die Stationen ausgestattet mit einem Absperrset und können als Unter- oder Aufputz-Version geordert werden. „Somit bieten wir unseren Kunden im Handel und den Installateuren gleichermaßen eine einfache und schnelle Produktauswahl. Gleichzeitig verkürzen wir so die Lieferzeiten, wodurch Baufortschritte zeitsparend umgesetzt und Bauvorhaben effizienter abgeschlossen werden können“, so Gordon Schadwinkel.

Variante für ungemischte Heizkreise

Neben der Ausführung für ungemischte Heizkreise gibt es mit LogoThermic Plus nun auch eine für gemischte Heizkreise. „Die Besonderheit der LogoThermic Plus liegt darin, dass sie neben dem integrierten, thermostatisch geregelten Mischkreis auch über einen Anschluss für einen ungemischten Heizkreis verfügt“, erläutert Gordon Schadwinkel. Mit einem kleinen Erweiterungsmodul kann dieser Heizkreis im Handumdrehen funktionsfähig gemacht und die Station damit, neben der Fußbodenheizung durch den Mischerkreis, beispielsweise einen Badheizkörper mit höherer Vorlauftemperatur betreiben. „So steigt der Komfort wesentlich“, ergänzt Gordon Schadwinkel. Einen weiteren Mehrwert schafft Flamco Meibes mit der Einführung der LogoThermic Plus mit direkt verbundenen Fußbodenverteilern für bis zu 12 Heizkreise. Auf diese Weise können die bestehenden LogoThermic-Varianten direkt mit Fußbodenverteilern kombiniert und alles in einem Gehäuse integriert werden.

Vorverdrahtet zur Zeit- und Kosteneinsparung auf der Baustelle

Flamco Meibes bietet seinen Kunden an, die LogoThermic komplett mit allen notwendigen Komponenten der Heizungsregelung innerhalb der Station ab Werk vorzuverdrahten. Hierbei werden die Fußbodenanschlussklemmleiste, die Mischkreispumpe, alle notwendigen Stellantriebe und der Sicherheitstemperaturwächter ab Werk verdrahtet, sodass vor Ort nur noch die Spannungsversorgung, die Erdung sowie die Einzelraumregler aufgeklemmt werden müssen. „Auf diese Weise ergibt sich für unsere Kunden ein wesentlicher Mehrwert, da diese Arbeiten oftmals in der Planungsphase vergessen werden, was dann zu erheblichem Mehraufwand in der Bauausführung, aber auch zu immensen Nachforderungen führen kann. Durch unsere Vorverdrahtung erhält der Kunde nicht nur ein fertiges Produkt, sondern auch eine fachgerechte Ausführung der elektrischen Verdrahtung innerhalb der Station zu Kosten, welche geringer als eine örtliche Umsetzung wären,“ sagt Gordon Schadwinkel, Leiter Produktmanagement bei Meibes.

Robust und langlebig

Alle Stationen aus der LogoThermic Produktlinie regeln die Warmwassertemperatur ausschließlich über die Primärenergiezuführung. Weil keine beweglichen und möglicherweise anfälligen Baugruppen auf der Trinkwasserseite verbaut sind, weist die Regelungstechnik eine hohe Beständigkeit auch gegenüber Wässern von hohem Härtegrad auf. Des Weiteren gibt es die Option, bei Wässern mit hohen Leitfähigkeiten (> 500 ms/cm²) statt eines kupfergelöteten Wärmetauschers eine versiegelte Ausführung einzusetzen, um die Langlebigkeit zu erhöhen.

Neben den funktionalen Aspekten wird die LogoThermic auch Ansprüchen an die Optik gerecht. Mit ihrer kompakten Bautiefe von 110 mm kann das Gerät problemlos als Unterputzeinbau realisiert werden, wodurch das Wohnbild nicht beeinträchtigt wird und dem Eigentümer ein Zugewinn am Raum entsteht, was den Wohnkomfort erhöht.

Eine Übersicht zu den bestehenden Varianten der Wohnungsstation sowie den vorhandenen Komplementärprodukten finden Kunden in der neuen Broschüre der LogoThermic, die als Download auf der Website von Flamco Meibes und auf Oxomi zur Verfügung steht.