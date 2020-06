Digitale Angebote erweitern und unterstützen Nutzer bereits in vielen Bereichen des Alltags. Auch bei der Badplanung und -renovierung können Apps echten Mehrwert bieten. Die HSK Duschkabinenbau KG bietet mit der HSK App zwei Lösungen an. Während die Aufmaß-App Fachhandwerkern die Aufnahme von Aufmaßen erleichtert, ermöglicht die Virtual Reality-App die Betrachtung von unterschiedlichen Badszenarien in 3D. Dazu stehen ab sofort alle RenoDeco Dekore zur Auswahl.

Mehr Service für Fachhandwerker – das verspricht HSK mit den Online-Angeboten. Die Aufmaß-App erleichtert SHK-Profis deutlich die Arbeit. Ab sofort können sie Aufmaße schnell und sicher vor Ort beim Kunden aufnehmen und vollständig erfassen. Besonders praktisch: Die Daten werden online übermittelt und stehen im HSK-Partnerbereich für die weitere Bearbeitung zur Verfügung. Mit der zusätzlichen Serienauswahl werden Beratung und Verkauf noch einfacher.



Visualisierung leicht gemacht

Eine weitere echte Hilfe bei der Konkretisierung einer Badsanierung ist die Virtual Reality-App. Profis können bei HSK unterschiedliche Badszenarien – wie beispielsweise eine Teilsanierung – für ihre Kunden einfach über ein mobiles Endgerät erlebbar machen. Der große Vorteil der digitalen Renovierung: Fachhandwerker können einzelne Elemente besser erläutern und die große Auswahl an strukturierten sowie hochglänzenden RenoDeco-Dekoren zeigen, gleichzeitig erhalten Kunden eine konkretere Vorstellung des renovierten Raums.

Und so geht's