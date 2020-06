Seit ihrer Gründung spezialisierte sich die tesa nie wieder bohren GmbH auf die Klebemontage als alternative zum Bohren. Kernelement der patentierten nie wieder bohren.-Klebetechnik stellt der Adapter dar. Er besteht aus einer luft- und wasserdurchlässigen Grundplatte, in die Gewindestifte oder Inserts gebolzt, Gewinde eingeschnitten oder ein Montagering angenietet wurden.

Der aufgebrachte Klebering in Kombination mit einem Hochleistungsklebstoff ermöglicht auf allen tragfähigen rauen und glatten Untergründen eine geprüft sichere, aber dennoch vollständig reversible Montage wandverbundener Ausstattungselemente, beispielsweise von Haken, Haltern, Ablagen oder Duschstangen – ganz ohne Lärm, ohne Schmutz und vor allem ohne Risiken und Folgekosten!

Heute, 15 Jahre später und mit über 70 Adaptervarianten im Sortiment, profitieren unsere Kunden in Handel, Handwerk, Industrie und Objektbau von einer exklusiv für sie entwickelten nächsten Evolutionsstufe des Klebens: dem nie wieder bohren.-Profiadapter, der fast allen zu klebenden nie wieder bohren.-Produkten beiliegt. Als jüngste Optimierung neben dem Multitool haben wir die Aluminiumnieten unserer Montageringe durch Edelstahlnieten ersetzt. Auf diese Weise wird die Verbindung von Montagering und Adapter unter Belastung noch stabiler als bisher und trägt so zu einem bestmöglichen Ergebnis bei der Badgestaltung bei.

Vier Faktoren für ein optimales Ergebnis

Extra starke Verbindung

Um die Verbindung zwischen Montagering und Adapter noch stabiler und langlebiger zu machen, setzen wir auf Nieten aus Edelstahl.







Sofortmontage

Ein tesa®-Spezialklebeband erlaubt die Sofortmontage der allermeisten nie wieder bohren.-Produkte.

Endlich Schluss mit schwer zu überbrückenden Wartezeiten und doppelten Anfahrtswegen im straff getakteten Projektablauf!

Überdrehschutz

Mit Hilfe des Multitools werden die Schrauben des Accessoires bei der Sofortmontage nur so weit angezogen, dass das Accessoire ohne zu wackeln an der Oberfläche sitzt, jedoch nicht darüber hinaus. Der Klebstoff kann so trotz Sofortmontage optimal aushärten.

So wird die Klebeschicht nicht durch übermäßiges Anziehen beeinträchtigt.





Einkomponentenklebstoff

Der Polymerklebstoff in der Tube ist perfekt auf die Bedingungen zwischen Wand und Adapter abgestimmt und trocknet bei Luftkontakt zügig durch. Das reduziert die Aushärtezeiten um ein vielfaches.







Sollten bei einem Teil des Bades der Untergrund nicht tragfähig sein oder die Einbausituation das Kleben nicht zulassen, bieten wir Ihnen für ausgewählte Adapter, wie den PB20-PRO, ein Bohrlösung für Leichtbau- und Trockenwände (PB201) oder Mauerwerk (PB200) an.