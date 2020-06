Helfen Sie Ihren Kunden, wenn die Duschkabinendichtleisten defekt, gelb, unansehnlich, eingerissen oder gebrochen sind. Denn unsere universellen Dichtleisten passen auf nahezu jede Echtglas-Duschkabine mit einer Glasstärke von 6-8 mm bzw. bestimmte Typen auch bei 10-12 mm.

Einfache Auswahl dank guter Übersicht

Entscheidend ist das Profil – und so sind alle unsere Leisten auch abgebildet. Einfach auf’s Profil schauen und schon wissen Sie welche passt. Dazu erhalten Sie in unserem Fachhandwerker-Onlineshop den Überblick über die verschiedenen Typen. Mit einem schnellen Blick wählen Sie so die richtige Sorte aus und bestellen dann die passende Kontur.

Wichtig ist, dass Sie die Glasstärke immer im Blick behalten. Diese ist neben der Form der Leiste sehr wichtig.

Große Bandbreite

Wir bieten Ihnen Anschlagprofile, magnetische Türdichtprofile, Schiebetürprofile, Schwallprofile, Spaltdichtungen, Streifdichtungen mit Dichtfahne, Wasserabweisprofile, sowie ein Starter-Kit (optimal für Ihr Service-Fahrzeug). Neben den geraden haben wir natürlich auch gebogene Dichtleisten.

Service Tipp

Punkten Sie bei Ihren Kunden als aufmerksamer Partner und weisen Sie Ihre Kunden auf abgenutzte oder vergilbte Dichtleisten hin und die einfache Möglichkeit, diese für Ihren Kunden zu tauschen. Über diesen Hinweis werden sich Ihre Kunden sicherlich freuen. Schließlich sieht die Duschkabine nachher wieder aus wie neu. Und hygienischer ist es auch.

Also nicht zögern. Lernen Sie jetzt unsere Bandbreite an Dichtleisten kennen:

