Die Digitalisierung hat in den vergangenen Jahren viele Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens grundlegend verändert. Und so erhalten digitale Lösungen auch in privaten Wohnräumen immer mehr Einzug und lassen physische und digitale Dimensionen miteinander verschmelzen. Auch dem Badezimmer bleibt diese Entwicklung nicht vorenthalten. Der Verbraucher sucht gezielt nach smarten Technologien, mit intuitiver Bedienung, welche die alltägliche Bad-Routine bereichern. „Intelligente Technologien sind nicht eine Lösung an sich, sondern sollten als ,Enabler‘ verstanden werden," betont Thomas Fuhr, COO Fittings LIXIL International und CEO Grohe AG, „Bei jeder Entwicklung von neuen Technologien oder Produktinnovationen fragen wir uns, was ist der Zweck? Wie wird sie sich auf das Leben der Verbraucher auswirken? Wird sie ein Problem lösen und das Leben erleichtern? Für uns stehen ganz klar der Nutzer und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt. Denn nur mit dieser kundenzentrierten Denkweise, können wir Technologien und Produkte entwickeln, die einen wirklichen Mehrwert bieten." Entstanden ist so beispielsweise die innovative Duschsteuerung GROHE SmartConnect: Die kabellose Fernbedienung wird via Bluetooth mit der Kopfbrause GROHE Rainshower 310 verbunden und bietet die Möglichkeit die Strahlarten mühelos auszuwählen oder zu kombinieren - für maximalen Komfort und Wassergenuss im modernen Look. Das dies eine Innovation ist, die durch ihre Originalität, Umsetzung und Wirksamkeit die Branche voranbringt, findet auch die interdisziplinäre Jury des German Innovation Award 2020 und zeichnet GROHE Rainshower 310 SmartConnect in der Kategorie „Excellence in Business to Consumer - Heating & Bathroom" als „Winner" aus. Eine branchenübergreifende Auszeichnung, welche insbesondere Produkte und Lösungen ehrt, die sich durch Nutzerzentrierung und einen Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen unterscheiden.

Mehr Komfort geht nicht

GROHE Rainshower 310 SmartConnect bietet eine innovative Steuerung des Wassers: Die Kopfbrause ist via Bluetooth mit einer batteriebetriebenen runden Fernbedienung verbunden, mit der per Knopfdruck kinderleicht zwischen sanftem GROHE PureRain- und belebendem ActiveRainstrahl gewechselt oder beide Strahlmuster kombiniert werden können. Die kabellose Fernbedienung lässt sich bequem an einem leicht erreichbaren Platz positionieren und ist dank eindeutiger Piktogramme intuitiv zu bedienen. Die Kopfbrause ist in rundem und eckigem Design erhältlich und hat einen komfortablen Durchmesser von 310mm. Sie kann kinderleicht und schnell an vorhandene Duscharme montiert werden. GROHE Rainshower 310 SmartConnect überzeugt durch Flexibilität und Komfort und ist ein technisches Highlight in jedem modernen Badezimmer.