Die Dusche ist fester Bestandteil heutiger Badplanungen. Bei der Badewanne hingegen kommt es oft zu Diskussionen. Von „heiß geliebt“ bis „verzichtbar“ reichen hier die Meinungen. Im Zeitalter von Duschbadewannen sind diese Debatten längst überflüssig. Repabad erweitert mit Livorno Mono Easy das Programm der Duschbadewannen und unterstützt so den „Hausfrieden“ bei der Badrenovierung.

Duschbadewanne mit Tür

Livorno Mono Easy sieht aus wie eine Badewanne, ist aber gleichzeitig eine begehbare Dusche. Nur zum Baden wird die manuell einzuhängende Tür geschlossen. Für die tägliche Dusche erfolgt der Einstieg bequem über den Türausschnitt in der Wanne. Lästiges über den Wannenrand Steigen war gestern! Die Kombi-Dusch-Badewanne ermöglicht Duschen UND Baden platzsparend auch im Kleinbad oder in Badezimmern, bei denen es auf jeden Zentimeter ankommt. Alle Livorno Mono Modelle können bis zu 20 cm in den Estrich eingelassen werden, so wird eine niedrige Einstiegshöhe und somit ein komfortables Begehen der Duschbadewanne erzielt.



Die rechteckige Badewanne mit bequemem Einstieg gibt es in drei Abmessungen 160 x 70 cm, 170 x 70 cm und 170 x 75 cm mit einer Wannentiefe von 42 und 45 cm. Der zweiteilige Spritzschutz hält den Raum beim Duschen trocken und wird bei Nichtgebrauch platzsparend an der Wand zusammengefaltet. Die schlanke Duschbadewanne entspricht dank ihren Abmessungen bisherigen Wannenmaßen und passt perfekt in Ecken und Nischen. Den Türausschnitt gibt es auf der rechten oder linken Badewannenseite. Livorno Mono Easy fasst in der 160er Länge 110 l Wasser und 120 l bzw. 140 l bei 170 cm.

Die mitgelieferten Elemente können individuell gefliest und bei Teilsanierungen so optisch an das bestehende Badmilieu angepasst werden. Zum Baden wird die manuell einzuhängende Tür verschlossen. Diese arretiert durch zwei Sicherheitsverriegelungen automatisch.

Das Duschbadewannensortiment umfasst aktuell die Modellreihen Livorno Mono Easy, Livorno Easy, Easy-in und Stairway.