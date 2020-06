Geberit Mepla Systemrohr vorgedämmt gibt es in unterschiedlichen Dimensionen und Dämmstärken für Trinkwasserleitungen und Heizung. Foto: Geberit

Als bewährtes Trinkwasser- und Heizungssystem verbindet Geberit Mepla die Vorteile von Metall- und Kunststoffrohren. Das Mehrschichtverbundrohr ist korrosionsbeständiger und leichter als Metallrohre sowie formstabiler als Kunststoffrohre. Das langlebige Material lässt sich schnell verarbeiten und bietet mit einem breiten Sortiment an Formteilen viele Einsatzmöglichkeiten im Wohnungsbau und Objektgeschäft. Die Mepla Mehrschichtverbundrohre gibt es auch in einer vorgedämmten Variante. Sie ermöglicht eine zeit- und kosteneffiziente Montage und erspart den zusätzlichen Schritt der nachträglichen Dämmung. So profitieren die Baubeteiligten von einer schnelleren Leitungsinstallation.

Das nachträgliche Dämmen von Rohrleitungen ist oft sehr zeit- und kostenintensiv. Meist wird neben dem Installateur, der die Rohrleitungen verlegt, ein weiterer Handwerker beauftragt, der die Dämmung vorschriftsgemäß durchführt. Eine effizientere Möglichkeit für die Installation von Trinkwasser- und Heizungssystemen ist das vorgedämmte Mepla Verbundrohr von Geberit.

Normgerechte Dämmung für Kalt- und Warmwasserleitungen

Das durchgehende Dämmmaterial aus PE-Weichschaum schützt die Rohrleitungen für kaltes Trinkwasser vor einer Erwärmung bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Gleichzeitig werden die Wärmeverluste für Trinkwasserleitungen warm und Heizungsleitungen reduziert. Die Dämmung der Rohrleitungen lässt sich an den Verbindungsstellen einfach zurückschieben, sodass der Installateur die Pressverbindung ohne viel Aufwand herstellen kann. Das aufwendige nachträgliche Dämmen der eingebauten Rohrleitungen entfällt. Die Dämmung muss lediglich an den Übergängen einzelner Rohrteile zusammengefügt werden.

Das vorgedämmte Mepla Systemrohr erfüllt die Anforderungen der DIN 1988-200 und EnEV 2014 zur Dämmung von Warm- und Kaltwasserleitungen. Es ist mit unterschiedlichen Dämmstärken (zwischen 6 mm und 26 mm) für Leitungen in den Dimensionen 16, 20 und 26 mm erhältlich. Die geringfügig höheren Materialkosten für die vorgedämmte Systemrohrvariante rechnen sich beim Einsatz schnell und bieten die Sicherheit eines bewährten Rohrleitungssystems mit umfangreichem Sortiment.

Wirtschaftlich in puncto Energieeinsparung und daraus resultierend CO2-Minderung ist auch die innenliegende Zirkulation, die Geberit für die Systeme Mepla und Mapress anbietet. Statt zwei parallel verlaufender Leitungen – Warmwasser- und Zirkulationsleitung – kommt bei der innenliegenden Zirkulation ein Rohr-im-Rohr-Prinzip zum Einsatz: Die Zirkulationsleitung wird in die Warmwasserleitung integriert. Dies ermöglicht nicht nur eine zusätzliche Platzersparnis im Schacht, sondern verringert auch die Wärmeverluste und den Wärmeübertrag auf die parallel im Schacht verlaufende Kaltwasserleitung. Dadurch reduzieren sich der Energieaufwand, die jährlichen Energiekosten sowie die CO2- Emission im Vergleich zur konventionellen Zirkulation.