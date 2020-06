Die Funktion des neuen Schmutzfänger/Schlammabscheiders mit Magnet basiert auf mehreren Funktionsprinzipien. Die mechanische Filterung separiert durch Netzmaschen aus Edelstahl (Siebmaschengröße 800 µm) Schlamm und andere Verunreinigungen und leitet diese in eine Zwischenkammer. Das Magnetfeld trennt Eisenpartikel, sogenanntes Magnetit. Der leistungsfähige Neodym-Magnet (magnetische Induktion 0,475 T.) ist so positioniert, dass die Strömung frontal auf ihn trifft, so dass die Metallpartikel sehr effektiv angezogen werden.

Die Technik des CALEFFI XS ist formvollendet verpackt. Das Gehäuse aus Messing verfügt über eine spezielle weißverchromte Oberfläche. Diese leicht zu reinigende Beschichtung prädestiniert den CALEFFI XS in Kombination mit dem formschönen Design für den Einsatz an Wandheizkesseln im Wohnbereich. Im Gehäuse sind vier transparente Fenster integriert. Durch diese Kontrollöffnungen kann leicht überprüft werden, wann eine Reinigung erforderlich ist. Die Reinigung selbst erfolgt in wenigen Schritten.

Aufgrund seiner sehr geringen Abmessungen ist der CALEFFI XS für Wandheizkessel aller gängigen Hersteller geeignet und kann auch problemlos nachgerüstet werden. Die Anschlussmaße sind 3/4" AG x 3/4" IG Überwurf. Medium: Wasser und ungefährliche Glykollösungen bis max. 30% Anteil. Max. Arbeitsdruck: 3 bar. Arbeitstemperaturbereich: 0–90° C. Kv: 3,55 m3/h. Optional ist ein Spülventil als Zubehör erhältlich.