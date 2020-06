Die Corona-Krise erfordert solidarisches Handeln und lässt sich nur gemeinsam meistern. Das zeigt auch die erneute Spendenaktion, die das Sanitärunternehmen Hansgrohe mit Sitz in Schiltach startete und damit seine regionale Verantwortung und lokale Verbundenheit unterstreicht. Die Hansgrohe SE hatte bereits im April 4.000 Schutzmasken erworben und regionalen Einrichtungen wie dem Ortenau Klinikum in Wolfach, Offenburg und Lahr sowie Alten- und Pflegeheimen kostenlos zur Verfügung gestellt.



Im Mai hat Hansgrohe nun weitere Schutzmasken erhalten und konnte dadurch mit einer weiteren Maskenspende in der Region helfen. „Da die FFP2-Masken, die unsere Kollegen aus China uns jetzt in einer zweiten Lieferung geschickt haben, wirklich dem Personal in Pflege- und Altenheimen vorbehalten bleiben sollen, war von vornherein klar, dass wir die Masken spenden", berichtet Linda Kiefer vom Hansgrohe Gesundheitsmanagement. So wurde kurzerhand der Transporter der Hansgrohe Talentschmiede bepackt, eine Route mit 16 Stationen durchs Kinzigtal bis Offenburg festgelegt und 4.800 Masken fanden passende Abnehmer in Sozialstationen, Pflegeheimen und Seniorenzentren. "Wir trafen überall auf freudige und dankbare Gesichter und freuen uns, wenn wir so dabei helfen können, Ansteckungen vorzubeugen."