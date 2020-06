Der virtuelle Dallmer Sommerabend findet am 05. Juni ab 19 Uhr statt. DJ Dennis Rixen und Saxophonisten Eike von der Leyen sorgen zwei Stunden lang für musikalische Unterhaltung. Foto: Dallmer GmbH + Co. KG

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, das hat jeder in den letzten Wochen gespürt. Viele Veranstaltungen, auf die sich Menschen beruflich und privat gefreut hatten, fielen aus oder wurden verschoben. So zunächst auch das Betriebsfest der Firma Dallmer aus Arnsberg. Geschäftsführerin Yvonne Dallmer ergriff die Initiative und lässt das Fest nun am 05. Juni virtuell stattfinden.

„Das haben wir uns verdient“, so Yvonne Dallmer. „Wir haben in letzter Zeit auf Einiges verzichtet und uns stark eingeschränkt, um für unsere Kunden weiterhin lieferfähig zu bleiben, daher möchte die Dallmer Geschäftsführung nun etwas Gutes tun und mit einem virtuellen Sommerabend für ein wenig Unterhaltung und Entspannung sorgen“.

Der Sommerabend von Entwässerungsspezialist Dallmer findet am 05.06.2020 ab 19 Uhr per Livestream statt. Dort kann jeder für zwei Stunden den Klängen des DJs Dennis Rixen sowie des Saxophonisten Eike von der Leyen lauschen.

„Den Livestream kann jeder auf unserer Website mitverfolgen. Mit dem Dallmer Sommerabend möchten wir nicht nur unseren Mitarbeitern, sondern auch unseren Kunden, Lieferanten und Partnern für die Zusammenarbeit in dieser außergewöhnlichen Situation danken“, sagt Yvonne Dallmer.

Livestream verfolgen am 05.06.2020 ab 19 Uhr unter: www.dallmer.de/sommerabend

Facebook-Veranstaltung: https://www.facebook.com/events/620181098845997/