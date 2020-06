Kermi lässt die Duschkabine verschwinden. Natürlich nur optisch. Und berücksichtigt dabei alle individuellen Wünsche. Im konkreten Fall wurde eine WALK-IN XC mit 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas mit einer TUSCA Spezialanfertigung über KermiEXTRA zur glasbündigen Montage an Kante kombiniert. Die Sonderlösung kommt ganz ohne Stabilisierung aus und wird auf der einen Seite nur durch ein schlankes Profil und auf der anderen Seite durch den TUSCA Wandbeschlag sicher an der Wand gehalten. Ganz reduziert und ohne viel Schnickschnack. Und genau dadurch wirkt die Duschkabine so transparent. Zudem kann, je nach Wunsch, festgelegt werden wie viel Spritzschutz man sich wünscht. Halb offen ermöglicht sie einen bequemen Zugang zur Dusche und schützt trotzdem genug, dass kaum Spritzwasser nach außen dringt.

Der bodenebene Duschplatz von Kermi fügt sich ebenso nahtlos in den Raum ein. Keine Wanne oder irgendwas dergleichen das sich vom restlichen Boden abhebt. Stattdessen wurde das Duschboard LINE XXL im Boden versenkt und mit den gleichen Fliesen wie im restlichen Badezimmer belegt. Das Board ist zudem individuell einsetzbar, denn es lässt sich ganz flexibel zuschneiden.

Keine Zauberei, aber doch irgendwie magisch. Die nahezu unsichtbare Duschlösung von Kermi.