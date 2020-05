Hier die wichtigsten Facetten:

Knapp über die Hälfte der befragten SHK-Handwerker hatte in den letzten Wochen ihre betrieblichen Prozesse geändert. Abgesehen von den üblichen Hygienemaßnahmen wurden vor allem die Entzerrung der Montagekolonnen erwähnt. Die Gruppen wurden verkleinert, der Kontakt zwischen den Gruppen reduziert. Gleichzeitig wurde die interne Kommunikation ersatzlos gestrichen (Team-Meetings), oder kontaktlos gestellt (interne Mailverteiler) und die Mitarbeiter mit digitalen Devices (Telefon, Laptop) ausgestattet.

Ein Viertel der Handwerker, die ihre Prozesse angepasst hatten, führte aus, dass es die ergriffenen Veränderungsmaßnahmen auch nach der Corona-Krise beibehalten will. Auf dem neuen Niveau wollen vor allem jene Handwerker bleiben, die in Digitalisierung ihrer Monteure investiert hatten. Auch gute Erfahrungen haben Handwerker gemacht, die den Zugang der Monteure zur Ware neu organisiert hatten. Stop-over zur Materialaufnahme im Abhollager des Großhandels und/oder im eigenen Materiallager wurden dauerhaft durch bessere Planung ersetzt.

Ein Sechstel der befragten Handwerker ist bei der Implementierung der Anpassungsmaßnahmen auf Widerstand der Mitarbeiter gestoßen. Der zusätzliche Zeitbedarf nervt, die Dokumentationspflicht wird als unangenehme Kontrolle wahrgenommen. Aber auch die Kunden machten Schwierigkeiten, entweder weil sie übervorsichtig oder uneinsichtig waren.

Ein Drittel der Handwerker berichtete, dass auch die Endkunden die Handwerker zu Prozessänderungen aufforderten. Sie wollten Kontakte vermeiden und verschoben Aufträge und/oder verlangten vom Handwerker bei der Ausführung besondere Hygienekonzepte.

Die veränderten Auftragsmöglichkeiten haben nicht wirksam zu neuen Geschäftsideen geführt. Drei Prozent der befragten Handwerker betrachten allerdings das Heizungsgeschäft mit neuen, positiven Augen.

Bei den zuarbeitenden Herstellern und Großhändlern wurde das Krisen-Management der Firma Peter Jensen deutlich überdurchschnittlich oft gelobt.