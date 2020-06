Bauprojekte umfassend abbilden, vorausschauend planen und über den gesamten Lebenszyklus betreuen: Diesen Mehrwert verspricht die Methode „Building Information Modeling“ (BIM). REHAU bietet hierfür innovatives Tools, die eine bessere Vernetzung aller Beteiligten für den nachhaltigen Erfolg des gemeinsamen Bauvorhabens ermöglichen.

Building Information Modeling (BIM) steht für die Interaktion aller Projektbeteiligten mit und an einem Datenmodell. Mit diesem Vorgehen können Konfliktpotenziale und Probleme vermieden werden, bevor sie auf der Baustelle zu Verzögerungen und Umplanungen führen. Planungsrisiken sinken, die Projektqualität und die Termin- und Kostentreue steigen. REHAU passt die Daten seiner Produkte und Systeme an und stellt diesen vom Markt geforderten BIM-Content mit BIM@REHAU den am Bau beteiligten Partnern, insbesondere den Fachplanern und Architekten, sukzessive zur Verfügung. Darüber hinaus bietet REHAU weitere Lösungen, um bei seinen Partnern und weiteren Projektbeteiligten die Vorteile von BIM effizient umzusetzen. Im Rahmen von Messen, Schulungen und Expertenforen stellt das Unternehmen seine vielfältigen BIM Lösungen vor und macht BIM@REHAU mit Hilfe einer Virtual Reality Brille für alle „erlebbar“.

Intelligentes Plugin

Mit dem neuen datenbankbasierten Bauteil-Management-System waya, powered by BIMystems GmbH liefert REHAU mittels Plugin den bisher umgesetzten BIM Content seines umfänglichen Produktportfolios für unterschiedliche Softwarelösungen. Das Plugin ist lauffähig in den gängigen BIM Plattformen Revit, Allplan und ArchiCAD. waya ist aber mehr als nur eine reine Objektbibliothek. Der REHAU BIM Content beziehungsweise die Objekte erhalten durch das integrierte Logik- und Regelsystem eine einzigartige Intelligenz. Die unterschiedlichen Produkte können mittels Plugin vollständig vorkonfektioniert werden, bevor am Ende die geometrische Darstellung einschließlich aller dazugehörigen Parameter und Attribute in das digitale Gebäudedatenmodel übertragen wird. Dies ermöglicht eine einfache Handhabung der Daten, insbesondere da die erforderlichen BIM Daten nicht mehr aus einer großen Anzahl an Einzelobjekten herausgesucht werden müssen.

BIM-fähige Software

Mit der Planungssoftware RAUCAD bietet REHAU seinen Kunden im Bereich der Gebäudetechnik zusätzlich eine Softwarelösung zur Planung gebäudetechnischer Anlagen, einschließlich Flächentemperierungssysteme sowie Trink-, Heizungs- und Abwasserrohrnetze. Über die IFC Schnittstelle wird die Gebäudegeometrie importiert und die grafische Flächentemperierung mit allen Parametern exportiert. Auf Wunsch erstellt REHAU zudem durch eigene Fachplaner Planungsvorschläge der REHAU Systeme und zwar im IFC-Format. www.raucad.de

Umfangreiches Angebot

Mit BIM@REHAU steht REHAU Architekten, Planern und Verarbeitern als verlässlicher Partner zur Verfügung, so dass diese größtmögliche Unterstützung im Rahmen ihrer BIM-Projekte erhalten und möglichst einfach die Vorteile des BIM nutzen können. „Für den Einsatz dieser zukunftsweisenden Planungsmethode bieten wir ein umfangreiches Angebot, in das unterschiedliche Tools integriert sind und das laufend erweitert wird“, erläutert Jan Schmiedel, Senior Application Specialist bei REHAU. „Auf der einen Seite tragen natürlich unsere Produkte, auf der anderen Seite aber auch umfassende Beratung und zukunftsorientierte Software Services zum Gelingen nachhaltiger Bauprojekte bei“.

Die vielfältigen REHAU Lösungen rund um das Thema BIM finden Kunden unter www.rehau.de/bim