Die neue zentrale Wohnungslüftung Vent 4000 CC 120 von Bosch sorgt für eine kontrollierte Be- und Entlüftung von Wohnungen mit einer Größe bis zu 120 Quadratmetern. (Quelle: Bosch)

Neue Vent 4000 CC 120 mit höherem Volumenstrom für Wohneinheiten bis 120 m2

Einfache Installation durch kompakte Abmessungen und geringes Gewicht

Hohe Effizienz dank Wärmerückgewinnung von bis zu 93 Prozent

Einfache, intuitive Bedienung mit der App EasyVent von Bosch

Die neue zentrale Wohnraumlüftung Vent 4000 CC 120 von Bosch sorgt für eine kontrollierte Be- und Entlüftung von Wohnungen mit einer Größe von bis zu 120 Quadratmetern. Ob in Etagen- oder Einliegerwohnungen - im Bereich Neubau und Modernisierung sorgt sie für frische Luft und einen verbesserten Wohnkomfort.

Neuheit Vent 4000 CC 120: Besonders geeignet für größere Wohnungen bis ca. 120 m2

Die Vent 4000 CC Familie hat Zuwachs bekommen: Die neue Vent 4000 CC 120 bietet einen höheren Volumenstrom und ist für Wohnungen bis zu 120 m2 geeignet. Dabei verfügt auch die Vent 4000 CC 120 über die gleichen kompakten Abmessungen wie die Vent 4000 CC 100 und kann einfach unter der Decke montiert werden. Auch die Vent 4000 CC 120 ist optional in Komfortvarianten mit Sommer-Bypass erhältlich. Der Filtertausch ist sehr einfach ohne Werkzeug möglich. Die Wohnungslüftung erreicht durch einen hocheffizienten Wärmetauscher eine Wärmerückgewinnung von bis zu 93 Prozent. Dadurch reduzieren sich Energieverluste beim Lüften deutlich, was Heizkosten spart und das Gerät besonders effizient macht. Je nach Ausstattungsvariante erreicht die neue kontrollierte Wohnungslüftung von Bosch die Energieeffizienzklasse A+.

Einfach installiert durch kompaktes Design

Für die Installation der Vent 4000 CC von Bosch ist dank der innovativen Aufhängung, kompakter Abmessungen und des sehr geringen Gewichts von 15 Kilogramm nur eine Person erforderlich. Dies ist für den Fachmann zeitsparend und reduziert den Arbeitsaufwand deutlich. Die Anlage kann variabel sowohl unter der Decke als auch an der Wand (Vent 4000 CC 100) installiert werden. Dadurch ergibt sich während der Projektplanung ein hohes Maß an Flexibilität.

Bei der Montage an der Wand, vornehmlich im Bereich Neubau, werden alle Lüftungskanäle nach oben geführt. Im Rahmen von Modernisierungsarbeiten verwendet der Fachmann für die Deckenmontage jeweils zwei Anschlüsse an der Geräte-Ober- und -Unterseite. So kann der Wohnraum optimal genutzt und das Gerät außerhalb des Sichtfeldes, beispielsweise unter der Deckenabhängung, platziert werden.

Einfach bedienbar durch bewährte Regler von Bosch

Die Inbetriebnahme der Vent 4000 CC erfolgt ganz einfach über die Bedieneinheit, es sind keine weiteren Hilfsmittel erforderlich. Die Bedieneinheit CR 10H ist im Lieferumfang der Basisvariante enthalten. Über das Reglerrad können Nutzer zwischen vier Lüftungsstufen wählen und so die Intensität der Lüftung regulieren. Darüber hinaus enthält die Bedieneinheit einen integrierten Feuchtesensor, der die Feuchtigkeit in den Räumen erkennt und für eine bedarfsgerechte komfortable Lüftung sorgt. Dadurch werden Bausubstanz und Wohnraum zuverlässig vor Schimmelpilzbildung geschützt.

Die optional erhältliche Komfort-Bedieneinheit CV 200 ermöglicht die komfortable Steuerung der Vent 4000 CC mit der EasyVent App von Bosch. Über Smartphone oder Tablet können Nutzer unter anderem die Lüfterstufe ändern, Tages- und Wochenprogramme bequem anpassen oder sich ausgewählte Anlageninformationen anzeigen lassen. Zur sicheren Verbindung mit dem Internet ist lediglich das Internet-Gateway MB LANi von Bosch erforderlich. Mit ihrer intuitiven Nutzeroberfläche folgt die EasyVent App der bewährten Bedienphilosophie von Bosch und wurde mit dem German Design Award ausgezeichnet.

Für Installateure bietet Bosch einen zusätzlichen Service: Mit einem Online­Planungstool können sie die Planung der Wohnungslüftung Vent 4000 CC selbst vornehmen. Darüber hinaus steht ihnen die Planungsabteilung von Bosch unterstützend zur Seite.