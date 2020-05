Der Gas-Wasser-Installateur absolvierte seine Ausbildung bei einem renommierten Ehinger Fachhandwerksunternehmen. Nach verschiedenen Tätigkeiten in anderen Installateursbetrieben begann er im Unternehmen KaMo seinen Einsatz in der Produktion. Nach eineinhalb Jahren wechselte er in die Verwaltung. Weitere Stationen im Hause KaMo bildeten Disposition, Arbeitsvorbereitung und Einkauf. Seit gut einem Jahr zeichnet er sich verantwortlich für die Materialwirtschaft sowie für das Produktmanagement im Geschäftsbereich Verteilertechnik.

„Als ich anfing, gab es nur den Geschäftsbereich Verteilertechnik. Es ist beeindruckend, wie das Unternehmen KaMo in den letzten Jahren gewachsen ist, sich einen Namen am Markt machen konnte und außerdem auch seit 2003 das Marktfeld der Frischwarmwasserbereitung erobern konnte.“ freut sich der Jubilar und blickt mit einem Schmunzeln zuversichtlich auf die nächsten 25 Jahre.