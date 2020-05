Die magus GmbH bietet mit den Entwässerungslösungen der Marke BASIKA hochinnovative Antworten auf alle Fragen in Sachen Wassermanagement sowie Entwässerungs- und Abscheidetechnologie. Ein breites Produktportfolio aus Edelstahlentwässerungsrinnen, Rohrdurchführungen und Fettabscheidern ermöglichen vielfältige Projektvorteile und Rundumbetreuung durch einen qualifizierten Pionier in der Edelstahlentwässerung. Langjährige Erfahrung, innovatives Know-How und konstant erstklassige Qualität machen magus zu einem zuverlässigen Partner.

Am 15. Mai 2020 wurde die magus GmbH als Fördermitglied in den Verband der Fachplaner aufgenommen. Der VdF macht als größter deutscher Planerverband der Branche den State of the Art bei Planerqualität nachvollziehbar. Er bietet das einzige aussagefähige Qualifizierungstool, den Fachkundenachweis. Er ist ein geprüfter Beleg für das, was gute Planer auszeichnet: erfolgreiche Referenzprojekte und laufende Fortbildungen.

Durch die Verbandsarbeit soll das Netzwerk der magus GmbH weiter ausgebaut und gestärkt werden, optimale Vernetzung in der Branche ist für uns ein Schlüsselfaktor des langfristigen Erfolgs. Durch die 80-jährige Tradition unserer Premiummarke BASIKA bringt die magus eine hohe Fachkompetenz in den Verband ein; in allen Fragen der Edelstahlentwässerung und Abscheidetechnik stehen wir den Mitgliedern des VdF mit Fachkow-How und DIN-konformen Lösungen zur Seite. Im Vordergrund steht der rege und qualifizierte Austausch mit Kollegen und Gleichgesinnten, fachliche Kommunikation über neue und spezialisierte Methoden der Baubranche sowie die aktive Teilnahme an Branchengremien und Fachtagungen.

Die magus GmbH freut sich auf die aktive Mitgestaltung der State of the Art-Küche!

