Die Möglichkeiten, Rohrleitungssysteme miteinander zu verbinden, sind vielfältig. Bei Verarbeitern findet das Stecken immer mehr Zuspruch. Die neu entwickelten aquatherm Steckmuffen stellen eine einfache und schnelle, dennoch sichere Verbindungsart für aquatherm blue pipe Rohrleitungssysteme in der Klima-, Kälte-, Heizungs- und Anlagentechnik dar.

Die schnelle Montage ist der größte Vorteil der neuen aquatherm Steckmuffen. Durch das einfache Stecksystem können Rohrleitungssysteme aus aquatherm blue pipe bis zu 40 % schneller als mit dem Elektro-Muffenschweißverfahren verbunden werden. Zudem ist der Werkzeugbedarf deutlich geringer. Eine Verarbeitung bei jeder Witterung und selbst auf engstem Raum, zum Beispiel in Schächten für Steigleitungen, in Gräben oder unter der Decke, ist möglich.

Die Dichtheit der Verbindung wird durch einen EPDM-Dichtring erzielt. Der vordere Profildichtring schützt die Mechanik der Steckmuffe vor Schmutz.

Nach der Installation der aquatherm Steckmuffe ist das Rohrleitungssystem ohne Wartezeit mit vollem Druck belastbar. Zum Vergleich: Die Wartezeit bei Verbindung durch eine Elektroschweiß-Muffe kann bis zu zwei Stunden betragen.

Gefertigt aus dem hochwertigen und robusten Material fusiolen® PP-RCT sind die aquatherm Steckmuffen für eine erhöhte Temperaturbelastung ausgelegt. Das bestätigt auch das Prüfinstitut IMA Dresden, das die aquatherm Steckmuffen in Verbindung mit den aquatherm Polypropylen-Rohren auf Temperaturwechsel getestet hat. Die Versuche wurden bei 0°C / 20°C und 20°C / 95°C in Anlehnung an DIN EN 15874 durchgeführt. Das Ergebnis: Alle Steckmuffen haben erfolgreich bestanden.

Die aquatherm Steckmuffen werden aus Vollkunststoff hergestellt und enthalten keine metallischen Komponenten. Für alle aquatherm Rohrleitungssysteme, Fittings und Steckmuffen gilt: Dank des Materials Polypropylen sind sie zu 100 % korrosionsresistent.

Das Produktportfolio reicht von der Einzelsteckmuffe über die Doppelsteckmuffe bis hin zu Form- und Verbindungsteilen in Dimensionen zwischen 90 und 450 mm. Die neuen Produkte, die ab sofort bestellbar sind, lassen sich mit allen aquatherm blue pipe Rohren in SDR 11 und SDR 17,6 kombinieren. Davon ausgenommen sind lediglich die sauerstoffdichten aquatherm blue pipe OT-Rohre. Eingesetzt werden die aquatherm Steckmuffen zum Beispiel im Bereich Kälteanlagen, Anlagenbau oder in der Prozesskühlung.