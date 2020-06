Wer auf Ersatzteile für Kälteanlagen angewiesen ist oder den Bau einer neuen Klimaanlage plant, muss sich in der aktuellen Corona-Lage zum Teil auf lange Wartezeiten einstellen. Lieferengpässe und kostenintensive Bauverzögerungen sind derzeit an der Tagesordnung. Ohne eine zuverlässige Kühlung für temperatursensible Prozesse und Produktionshallen können existenzgefährdende Stillstands Zeiten und Produktionsausfälle drohen. Besonders problematisch kann diese Situation auch für die Logistik in der Pharma-, Chemie- und Produktionsbrache werden. Verschärft wird die Situation durch die Prognosen für den kommenden Sommer, die auf erneute Hitzeperioden hinweisen. Die Folge ist ein zunehmender Bedarf an Klima- und Kühltechnik nicht nur in Gewerbe und Industrie, sondern auch in Büros, Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Für alle die eine zuverlässige Kälteversorgung in den Sommermonaten, zur Überbrückung oder im Notfall benötigen bietet Heizkurier mobile Klimalösungen zur flexiblen Miete. Kein Projekt ist zu groß oder zu klein. Heizkurier vermietet bundesweit, rund um die Uhr mobile Kaltwassersätze, Airhandler und Klimageräte mit Kälteleistungen von 3,5 bis 1.000 kW. So können Sie die Klimatisierung und Kälteversorgung im Notfall oder geplant ganz leicht, unkompliziert und zuverlässig zu 100 Prozent sichern. Kompetente Beratung inklusive.

Für den Einsatz in der Prozesskühlung bieten die mobilen Kaltwassersätze von Heizkurier mit integrierten Wärmepumpenfunktion eine flexible Lösung. Sie stehen für den Leistungsbereich von 12 kW bis 1000 kW sowohl luft- als auch wassergekühlt zur Verfügung. Die mobilen Airhandler von Heizkurier mit Leistungen von 15 kW bis 500 kW können je nach Bedarf mit einer Kälte- oder Wärmezentrale kombiniert werden. Sie eignen sich ideal für einen flexiblen Einsatz und sorgen für angenehme und frische Luft - zuverlässig und energieeffizient. Für den schnellen und unkomplizierten Einsatz in Büroräumen, Serverräumen, kleineren Konferenzräumen oder Bürocontainern bis ca. 80 m² eignen sich besonders die Klimageräte von Heizkurier mit Leistungen von 3,5 kW bis 6,7 kW.

Die Heizkurier GmbH ist einer der führenden Anbieter im Bereich Vermietung und Verkauf mobiler Wärme- und Kältelösungen. Seit 2007 versorgt Heizkurier seine Kunden schnell, sicher und zuverlässig mit bedarfsgerechten mobilen Lösungen für Wärme, Warmwasser, Warmluft und Kälte. Heizkurier, d.h. immer die richtige mobile Wärme- und Kältelösung für SHK Handwerk, Energieversorger, Immobilien- und Gebäudewirtschaft, Baugewerbe, Industrie sowie Sport und Events.

2018 wurde Heizkurier für seine Innovationskraft als Innovations-Champion ausgezeichnet. 2019 folgte die Auszeichnung als Wachstums-Champion durch den Focus.

Im Mietanlagenpark von Heizkurier stehen bundesweit über 700 mobile Heiz- & Kühlzentralen und insgesamt über 1.200 vermietbare Geräte bereit.