Um Sie auch in diesen herausfordernden Zeiten auf dem neuesten Stand der Technik halten zu können, bietet Hargassner ab sofort Online-Technikschulungen in Form von Webinaren an.

Unsere Experten bringen Ihnen in zahlreichen Online-Schulungen verschiedene Themen und Hargassner-Produkte am PC näher. Mittels Chat-Funktion ist zusätzlich ein Austausch mit dem Hargassner-Experten möglich.

Nutzen Sie diesen kostenlosen Support und melden Sie sich rechtzeitig an. Vor dem Webinar erhalten Sie die Zugangsdaten (Link), so können Sie flexibel von Ihrem Computer aus am Vortrag teilnehmen.

Aktuelle Themen werden live präsentiert und Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen per Chatfunktion zu stellen.

Hier geht’s zur Webinar-Anmeldung auf der Hargassner-Homepage: www.hargassner.at/webinare.html

Sie sind noch kein Holzheizungs-Pionier? Werden Sie Vorreiter bei Pelletheizungen und profitieren Sie von unserem Know-how aus den letzten 36 Jahren! Sichern Sie sich jetzt Ihren Wettbewerbsvorteil.

Gleich anmelden unter www.hargassner.at/holzheizungspioniere_de

Ab September gibt es übrigens dann wieder „echte“ Schulungen in der Energy-World.

Hier geht’s zur Terminübersicht und zur Anmeldung: www.hargassner.at/schulung.html

www.hargassner.at