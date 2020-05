Die Regumaq X Frischwasserstationen von Oventrop erwärmen Trinkwasser genau dann, wenn es benötigt wird. Dieses Durchflussverfahren ist besonders hygienisch – denn wenn Trinkwarmwasser bevorratet wird können große Mengen Keime entstehen, wie zum Beispiel die gefährlichen Legionellen.



Regumaq Frischwasserstationen gibt es in drei Varianten mit unterschiedlichen Leistungsstärken. Damit haben Sie für jede Situation die passende Lösung, vom Einfamilien- bis zum Mehrfamilienhaus oder Nichtwohngebäude. Wollen Sie Trinkwasserverteilung und -hygiene ganzheitlich planen, dann ist das modulare Aquanova-System von Oventrop die richtige Lösung – die Regumaq Frischwasserstationen funktionieren zuverlässig als Teil des Systems.



Die Schüttleistungen und Temperaturüberhöhungen können Sie individuell an die Anlagenparameter anpassen. Damit sind Regumaq Frischwasserstationen die wegweisende Lösung für Niedertemperatursysteme und Anlagen mit regenerativen Energiekonzepten. Die Schüttleistung kann – zum Beispiel bei besonderen Anforderungen oder Nutzungsänderungen – vergrößert werden, in dem Stationen parallelgeschaltet werden. Dann sind Schüttleistungen bis zu 500 Liter pro Minute möglich.



Regumaq X Stationen auf einen Blick:

Zuverlässige Hygiene bei der Trinkwarmwasserbereitung – warmes Wasser muss nicht bevorratet werden

bei der Trinkwarmwasserbereitung – warmes Wasser muss nicht bevorratet werden Wärmeübertrager mit Sealix® Vollversiegelung (optional) – damit auch bei kritischen Wasserverhältnissen sicher

(optional) – damit auch bei kritischen Wasserverhältnissen sicher Energieeffizient wegen besonders geringer Übertemperatur – Pufferspeicher kann niedrig beladen werden

wegen besonders geringer Übertemperatur – Pufferspeicher kann niedrig beladen werden Optimal für regenerative Anlagenkonzepte durch den Betrieb mit einem Pufferspeicher

Mehr zu Oventrop Regumaq X Frischwasserstationen unter regumaq.oventrop.com