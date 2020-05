Eine durchgängig rechnergestütze Bearbeitung und Planung von Bauvorhaben ist heute absoluter Standard. Um hier vollumfänglich zu unterstützen, bietet REHAU eine Vielzahl an Lösungen für unterschiedliche Anforderungen.

Bei Planungen, Projektierungen und Ausschreibungen im Bereich der Gebäudetechnik ist die Unterstützung durch zuverlässige Programme unerlässlich. Mittlerweile gehören diese zur Grundausstattung eines jeden Fachbetriebes oder Ingenieurbüros. REHAU bietet Softwarelösungen, Tools sowie kaufmännische und technische Datensätze, mit denen Anwender problemlos alle Planungsphasen schnell, bedienerfreundlich und sicher umsetzen können. Ergänzt wird dieser Service durch weitere Portalangebote wie Heinze, ausschreiben.de, open-datapool, BauDocs oder OXOMI.

RAUCAD – das Komplettpaket für effektive und sichere Planung

Mit RAUCAD bietet REHAU seinen Kunden im Bereich der Gebäudetechnik zusätzlich eine auf Autodesk Technology basierende Softwarelösung zur Planung gebäudetechnischer Anlagen, einschließlich Flächentemperierungssysteme sowie Trink-, Heizungs- und Abwasserrohrnetze. Über die IFC Schnittstelle wird die Gebäudegeometrie importiert und die grafische Flächentemperierung mit allen Parametern exportiert. Auf Wunsch erstellt REHAU zudem durch eigene Fachplaner Planungsvorschläge der REHAU.

RAUCAD deckt alle Anforderungen von „schnell und einfach“ bis hin zu individuellen Anforderungen bei komplexen Anlagen ab. Der integrierte Assistent der Software beinhaltet alle erforderlichen Funktionen von der Zeichnungsverwaltung über den Bauteilkatalog bis hin zum Materialauszug und den Berechnungsergebnissen. Durch die intuitive Bedienung wird der Anwender Schritt für Schritt durch die Planung geführt. Software und Service werden kontinuierlich weiterentwickelt, um so eine noch effektivere Nutzung zu ermöglichen und den Anwendern Freiräume für das weitere Tagesgeschäft zu schaffen.

Umfangreiches Serviceangebot

Mit der REHAU Planungssoftware bauen Kunden ihren Wettbewerbsvorsprung aus und investieren so in die Zukunft. Der Polymerspezialist unterstützt dabei alle Anwender durch das umfangreiche Seminarangebot der REHAU Akademie sowie in Form eines schnellen und kompetenten Software Supports.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.rehau.de/raucad