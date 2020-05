Marktneuheit 2020: ecoDUO für Heizen mit Öl oder Gas!

Der ecoDUO aus unserer MEISTERlinie ist das neue 2-in-1 Brennwertgerät für die flexible Umstellung Ihrer Kunden von Öl auf Gas. Damit ist der Umstieg von Öl auf Gas für Haus- und Wohnungseigentümer jetzt so einfach und flexibel wie nie!

Ausgestattet ist der ecoDUO zunächst mit einem einstufigen oder modulierenden Raketenbrenner®, der hocheffizient mit nahezu rußfreier Verbrennung arbeitet. Fällt dann die Entscheidung für den Wechsel auf Gas, wird mit geringen Kosten und wenig Arbeitsaufwand einfach ein MHG-Gasbrenner an den ecoDUO Brennwertkessel installiert. - Und diese clevere Heizlösung hat auch die unabhängige Jury des Plus X Award überzeugt!

ecoDUO für High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität ausgezeichnet!

Mit dem Plus X Award, dem weltweiten größten Innovationspreis für Markenqualität, werden Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte ausgezeichnet. Im Bereich Technologie war in diesem Jahr auch unser neuer ecoDUO mit am Start - und zwar mit Erfolg! Der ecoDUO wurde in drei der sieben Kategorien ausgezeichnet: für High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität. Überzeugen auch Sie als Fachhandwerkspartner Ihre Kunden von der ausgezeichneten Qualität des ecoDUO aus unserer MEISTERlinie!

Alle technischen Details zum ecoDUO finden Sie online unter www.meisterlinie.de.

Mehr über den Plus X Award lesen Sie unter www.plusxaward.de.