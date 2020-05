Anlagenplanung auf die leichte und schnelle Art – mit dem E-Planer 2.0 bietet Viessmann seinen Marktpartnern ein kostenloses Tool, das sie bei dieser Aufgabe umfassend unterstützt. Als einziges Planungstool für elektrische Fußbodenheizungen erlaubt der E-Planer auch die Einbindung von Vitoplanar Infrarotheizungen und -strahlern, Wandkonvektoren und Elektro-Schnellheizern. Die Komponenten können einfach per Mausklick frei im Raum positioniert werden – wahlweise im 2D-Grundriss oder im 3D-Modell des Raumes. Dabei lässt sich in beiden Darstellungsformen auch der Strahlungskegel der Infrarotheizung anzeigen. So kann das Paneel exakt so positioniert werden, dass sich die Wärme optimal im Raum verteilt.

Heizlast einfach und schnell ermitteln

Die installierte Heizleistung muss möglichst genau zur Heizlast des Raumes passen, andernfalls kann es zu Unbehagen durch zu kalte oder zu warme Räume kommen. Deshalb bietet der E-Planer jetzt auch eine Heizlastberechnung nach DIN 12831, die wahlweise sehr einfach durch anklicken der Gebäudetypologie oder über die manuelle Eingabe der erforderlichen Parameter erfolgt. Die Zwischen- und Endergebnisse können beim neuen E-Planer ganz bequem und sicher online gespeichert und zu jeder Zeit wieder aufgerufen werden.

In wenigen Schritten zur Elektroheizung

Nach dem Anlegen eines neuen Projekts werden alle Stammdaten des Bauvorhabens und die Gebäudedaten eingegeben. Über Auswahllisten werden Grundriss des Raumes (z. B. L-Form) und Raumart (z. B. Bad) sowie die Raumtemperatur (z. B. 24 °C) bestimmt. Die Einrichtung erzeugt das Programm nach Eingabe der jeweiligen Abmessungen, etwa für Möbel, Türen und Fenster, Badewanne, Dusche usw. Danach verlegt der E-Planer die Heizmatten automatisch. Bodenstehende Möbel und Sanitäranlagen werden ausgespart. Einzelne Matten und Temperaturregler lassen sich hinzufügen. Schließlich wird für eine zeitsparende Kalkulation und schnelle Angebotsabgabe eine Stückliste mit Nettopreisen ausgegeben.

Der Viessmann E-Planer 2.0 kann ab sofort im Marktpartnerbereich der Viessmann Homepage aufgerufen werden unter: https://www.viessmann.de/e-planer

Vorteile für die Marktpartner

Schnelle und einfache 2D- sowie 3D-Planung durch kostenfreies Online-Programm

Für jeden Anwendungsfall geeignet

Exakt auf die individuellen Anforderungen abgestimmte Fußbodenheizungen

Optional können Vitoplanar Infrarotheizungen und -strahler, Wandkonvektoren und Elektro-Schnellheizer hinzugefügt werden

Darstellung zwei- oder dreidimensional

Heizlastberechnung (DIN 12831) nach Gebäudetypologie oder individuellen Parametereingaben

Einfache Bestellung aller erforderlichen Komponenten durch vollständige Stückliste mit Netto-Preisen

Onlinespeicherung via Marktpartner-Login

PDF-Datei zum Speichern und Ausdrucken, z. B. für Angebotsunterlagen

Vorteile für die Anwender