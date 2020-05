Ziel ist immer die energieeffiziente Be- und Entlüftung in Wohnungen, Häusern, Mehrfamilienhäusern, öffentlichen und gewerblichen Gebäuden, bei gleichzeitiger Reduzierung der Lüftungswärmeverluste dank Wärmerückgewinnung. Ideal auch der Feuchtigkeitsausgleich und der regelbare Luftwechsel schaffen ein individuell angepasstes Mikroklima.

Unsere VENTO Expert A50-1 W bietet die Möglichkeit der Verbindung mehrerer Geräte über W-LAN. Die Steuerung erfolgt ganz einfach über eine App. Sprich Ihre Kunden können die Steuerung über ein Smartphone oder Tablet mit den Betriebssystemen Android oder iOS vornehmen. Kein »Getippe« an kleinen Knöpfen an einer Anlage, sondern einfach und bequem vom Sessel aus! Der Datenaustausch zwischen den verbundenen Einzelraumlüftungsanlagen über WLAN sorgt für einen koordinierten Betrieb.

Der Anschluss der Lüftungsanlage VENTO Expert A50-1 W an einen Laptop, ermöglicht eine erweiterte Konfiguration Master oder Slave, Zuluft-oder Abluftbetrieb im Lüftungsbetrieb. Als Installateur haben Sie natürlich viele Möglichkeiten, die Anlage optimal für Ihren Kunden einzustellen.

Wichtig für Sie zu wissen: Wir sind gemeinsam mit dem Hersteller für Sie da, wenn es um Projektierungen geht – auch wenn es nur wenige Zimmer sind. Sie geben uns die Pläne und wir erstellen Ihnen eine Planung und das passende Angebot, anhand der örtlichen Gegebenheiten. So sind Sie immer sicher, dass die eingesetzten Geräte für das gewünschte Ergebnis passen. Dabei erhalten Sie auch auf Wunsch die Lüftungsauslegung mit Wärmerückgewinnung in Anlehnung an DIN 1946 6 und DIN 18017 3.

Aufbau und Funktionsweise

Die Lüftungsanlage besteht aus der Innenraumeinheit mit einer dekorativen Frontplatte, einem Lüftungsrohr mit einer Schall-Dämmmatte und einer Außen-Lüftungshaube. Die zentrale Lüftungseinheit besteht aus einem Ventilator, einem Wärmetauscher und zwei Grobfiltern, die das Eindringen von Staub und Fremdkörpern in die Lüftungsanlage verhindern. Die Innenraumeinheit ist mit Verschlussklappen ausgestattet. Beim Stillstand der Lüftungsanlage schließen die Verschlussklappen und verhindern damit den unkontrollierten Luftrückstrom. Die Lüftungshaube auf der Außenseite des Gebäudes schützt die Lüftungsanlage gegen Eindringen von Wasser und Fremdkörpern von Außen. Das runde Rohr hat einen Durchmesser von 160 mm und eine Länge von 500 mm. Die Lüftungsanlage ist mit einem High-Tech-Keramik-Wärmetauscher mit einer Wärmerückgewinnung von bis zu 97 % ausgestattet. Der Keramik-Wärmetauscher übergibt die Abluftwärme an die kalte Zuluft. Be- und Entlüftung erfolgt mit einem Axialventilator mit energiesparendem reversierenden EC-Motor für Zu- und Abluft.

