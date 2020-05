Haben Sie die Duschwände schon gesehen? Riho hat sich bei seinen Duschwänden aus mattschwarzem Aluminium vom industriellen Wohntrend inspirieren lassen.



Ein Eyecatcher. Ein Must-Have!

Eine Duschwand ist der Blickfang schlechthin in Ihrem Badezimmer.

Geradlinig und stilvoll! Der Entwurf ist von der industriellen Einrichtung von Lofts inspiriert und liegt jetzt voll im Trend! M att, schwarz, schlicht und robust.

Solche Wände und Türen liegen bei der Einrichtung von Wohnzimmern bereits länger im Trend, und jetzt gibt es sie auch fürs Badezimmer.



Die Einrichtung Ihres Badezimmers wird hierdurch zum Statement

Die Duschwand ist mit schwarzen Schrauben* verarbeitet. So wird das robuste, industrielle Design bis ins Detail fortgesetzt.

* Abdeckkappen sind einzeln erhältlich.



MERKMALE

+ Riho Shield – eine zusätzliche Schutzschicht des Glases gegen Kalkablagerung. So bleibt Ihre Dusche lange schön.

+ Hygienisch – Auf der Innenseite ist die Duschtür glatt und wasserdicht verarbeitet.



Schmutz haftet kaum an! So reinigen Sie die Dusche schnell und hygienisch. Sehr praktisch. Das spart Zeit.Starke Konturen, geometrische Unterteilungen und ausdrucksvolle weiße oder schwarze Linien verleihen den Räumen eine moderne Aufmachung.



Die Grid Duschwände haben ein industrielles Aussehen und passen gut in jedes moderne Interieur.



Durchdachte Lösungen und höchste Qualität der Materialien garantieren Luxus, Komfort und Zuverlässigkeit.

Die Einstiegsbreiten sind ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Anforderungen lieferbar.



Sind Sie interessiert, haben Sie Fragen oder möchten Sie mehr über das Lucid Programm erfahren?

Bitte kontaktieren Sie unserer Verkaufsbüro unter 02373 9339330 oder einfach eine Mail an info @ riho.de.

Mit freundlichen Grüßen

Verkaufsteam RIHO

Mit einem unverwechselbaren Design und innovativen Produkten schreibt Riho International seit mehr als drei Jahrzehnten eine erfolgreiche Markengeschichte. Wir verfolgen ein Ziel: den Verbrauchern das Badezimmer ihrer Träume schaffen zu lassen. Daher möchten wir Ihnen hiermit unsere neuen Innovationen des Jahres 2020 vorstellen.

Klicken Sie hier! UND Sie erhalten das Prospekt Neuheiten 2020