Die Zehnder Akademie erweitert ihr Schulungsangebot: Am 02. Juni 2020 ist der Startschuss für eine erste 3-monatige Online-Schulungsreihe. Weitere Schulungen sind zudem bereits in Planung und werden sukzessive in das Schulungsprogramm der Zehnder Akademie aufgenommen. Im ersten Schritt bietet Raumklimaspezialist Zehnder zunächst 12 verschiedene Schulungsthemen mit Schwerpunkt auf die Wohnraumlüftung an. Themen wie die kürzlich geänderte DIN 1946-6 oder die Konzeption und Inbetriebnahme eines Lüftungssystems werden dabei praxisorientiert vermittelt. Jedes Thema wird außerdem zu unterschiedlichen Wochentagen und Tageszeiten angeboten – so kann die Teilnahme ganz flexibel und nach individuellen Bedürfnissen in den Arbeitsalltag integriert werden. Zielgruppen sind neben dem Fachhandwerker auch Architekten, Planer und Großhändler.

Um auch in Zeiten der Corona Pandemie das Fortbildungsangebot für seine Kunden gewährleisten zu können, bietet Raumklimaspezialist Zehnder ab Juni 2020 seine Schulungen auch zur Online-Teilnahme an. Insgesamt 12 verschiedene Themenschwerpunkte stehen dabei zur Auswahl: Von der Planung und Inbetriebnahme zentraler sowie dezentraler Zehnder Lüftungssysteme, den Änderungen der DIN 1946-6 bis hin zu Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Kundenberatung steht den Marktpartnern ein sehr vielfältiges Schulungsangebot zur Verfügung. Ganz neu im Angebot ist auch eine Schulung über Neuigkeiten im Produktangebot des Design-Heizkörper Bereichs. Die Zehnder Online-Schulungen sind dabei an 72 verschiedenen Terminen verfügbar. So kann die ausgewählte Schulung ganz flexibel und nach individuellen Bedürfnissen in den Arbeitsalltag integriert werden.

Damit die Teilnehmer ihr Wissen aus dem Tagesgeschäft interaktiv in die Online-Schulung einbringen können und um konstruktiv auf individuelle Fragen einzugehen, ist die Teilnehmerzahl pro Schulung begrenzt. Die Dauer der Online-Schulungen bewegt sich zwischen 30 und 120 Minuten. Damit sich Architekten und Planer die Teilnahme an den Online-Seminaren anrechnen lassen können, wurde die Anerkennung bei den Architektenkammern Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfahlen sowie bei der Deutschen Energie-Agentur (dena) beantragt.

Alle Informationen rund um die Schulungsthemen, zur Online-Anmeldung sowie ein Überblick über die Schulungs-Termine gibt es unter www.zehnder-systems.de/akademie. Teilnehmer des Zehnder-Partnerprogramms „Aufwind“ finden das Schulungsangebot außerdem im Aufwind Online-Portal und können sich auch dort ganz bequem anmelden. Die Online-Schulungen sind für Zehnder-Kunden grundsätzlich kostenlos.