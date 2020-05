Im Winter feierten drei Personen ihr Firmenjubiläum im Hause KaMo. Im Rahmen eines Firmenfestes wurden die Jubilare beglückwünscht.

Ralf Schirmer ist seit 25 Jahren für KaMo im Einsatz. Zu Beginn seiner KaMo-Zeit war er als Produktionsleiter für die dortigen Abläufe verantwortlich, damals ausschließlich im Geschäftsfeld Verteilertechnik. Mit Entstehung des Geschäftsfeldes der zentralen und dezentralen Frischwarmwasserbereitung im Jahr 2003 entwickelten sich neue Tätigkeitsfelder. So stieg Ralf Schirmer immer intensiver ein in den Aufgabenbereich Wartungen/Inbetriebnahmen und Kundenservice vor Ort und ist bis heute in dieser Form tätig.

Ilka Gassmann blickt auf 15 Jahre Tätigkeit im Exportgeschäft zurück. Ihr umfangreiches fremdsprachliches Wissen und ihre herzliche Art sind in all den Jahren wesentliche Pfeiler im täglichen Exportgeschäft.

Regine Huber ist ebenfalls seit 15 Jahren im Einsatz für das Unternehmen KaMo. Sie ist verantwortlich für die Berufsausbildung der derzeit acht Auszubildenden sowie für das Marketing im Unternehmen.