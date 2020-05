Aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Webinaren bietet ÖkoFEN auch im Juni noch einmal Webinare zu verschiedenen Themen rund um die Pelletheiztechnik an.

Möchten Sie sich Sie schnell und bequem von Zuhause oder von Ihrem Büro aus über Themen rund um die Pelletheiztechnik informieren? ÖkoFEN stellt Ihnen die Grundlagen und Innovationen der Pelletheiztechnik vor und vermittelt Ihnen, welche Pelletheizung in welchen Haushalt passt. Auch die Technik zur Regelung & Hydraulik wird vorgestellt. Um den reibungslosen Umstieg auf ein Pelletheizsystem zu gewährleisten, informiert Europas Spezialist für Pelletheizungen über die Anlagenplanung und wichtige Grundlagen und Voraussetzungen zum Kaminsystem.

Erklärclip

Die Webinare bringen die gewünschten Seminarinhalte per Videostream an den eigenen Schreibtisch. Unmittelbar vor Beginn loggt sich der Teilnehmer am Computer ein und verfolgt am Bildschirm den Vortrag. Wie einfach ein Webinar abläuft, zeigt ein Erklärvideo auf www.oekofen.com/de-de/webinare.

Das gesamte Webinarprogramm findet sich online unter www.oekofen.com/de-de/webinare/.