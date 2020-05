Mit den Mapress Edelstahl Systemrohren CrNi 1.4301 ergänzt Geberit das Sortiment an Mapress Systemrohren. Sie sind temperatur- und korrosionsbeständig und eignen sich optimal für geschlossene Heiz- und Kühlwasserkreisläufe sowie für Industrie- und Sonderanwendungen. Geberit Mapress Systemrohre 1.4301 sind damit die wirtschaftliche Edelstahl-Alternative, wenn keine Trinkwasserzulassung erforderlich ist.

Geberit Mapress Systemrohre mit der Werkstoffnummer 1.4301 nach DIN EN 10088 bestehen aus hochlegiertem, austenitischem, nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl. Der Werkstoff gehört zu den meistverwendeten Edelstählen in Deutschland und besitzt eine hohe Korrosionsbeständigkeit.

Zahlreiche Einsatzbereiche in Haustechnik, Gewerbe und Industrie

Typische Einsatzbereiche für Geberit Mapress Edelstahl 1.4301 sind geschlossene Heiz- und Kühlwasserkreisläufe mit und ohne Frostschutz. Auch für Industrie- und Sonderanwendungen, wie beispielsweise für Mineralöle, Kraftstoffe sowie unterschiedliche Chemikalien und technische Fluide ist der Werkstoff geeignet. Die hohe Temperaturbeständigkeit macht auch den Einsatz in Solar-Wärmeträgern bis 220°C möglich. Dank seiner korrosionsbeständigen Eigenschaften ist Mapress Edelstahl 1.4301 zudem die passende Lösung für außenkorrosionsgefährdete Bereiche, die besondere Sicherheit erfordern.

Kombinierbar mit anderen Systemen

Die Systemrohre CrNi 1.4301 sind ebenso einfach und sicher zu verarbeiten wie alle anderen Mapress Systeme. Sie können mit Pressfittings aus Mapress Edelstahl, Kupfer oder C-Stahl verbunden werden. Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt und lassen sich miteinander verpressen. Je nach Anwendung stehen verschiedene Dichtringe zur Auswahl: Für Heizungswasser und Kühlwasser ohne Frostschutzmittel ist der werkseitig eingelegte Butylkautschuk-Dichtring (CIIR) von 0°C bis 120°C uneingeschränkt verwendbar. Je nach Kombinationsvariante beim Einsatz in den genannten Anlagentypen und in üblichen häuslichen Anwendungen sind Maßnahmen zum Schutz gegen Außenkorrosion zu beachten. Geberit Mapress Edelstahlrohre 1.4301 sind in den Abmessungen d15 bis d108 Millimeter erhältlich. Zu erkennen sind die Systemrohre an der durchgehenden roten Kennzeichnungslinie des Rohres.