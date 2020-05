Kurze Lieferzeiten, schnelle und einfache Planung und Montage: Geberit Ausschubmodule sind statisch selbsttragende, raumhohe Module für den Trockenbau im Objektgeschäft. Sie werden bei Geberit industriell vorgefertigt und just-in-time auf die Baustelle angeliefert – in Zeiten des Fachkräftemangels bietet das einen entscheidenden Zeitgewinn im Planungs- und Bauprozess.

Die vorgefertigten Ausschubmodule beschleunigen den Bauablauf, optimieren die Kosten und bieten durch die Werksmontage eine hohe Präzision und Verarbeitungsqualität. Für den Installateur bedeutet dies Sicherheit bei der Planung und Ausführung des Bauvorhabens sowie eine erleichterte Montage. Ein großes Plus ist die kurze Lieferzeit von nur fünf bis zehn Werktagen.

Flexibel für alle Anforderungen

Geberit Ausschubmodule eignen sich für die schnelle, einfache Erstellung von raumhohen Installationsvorwänden und -trennwänden im Objektgeschäft. Sie sind in zwei Bauhöhen erhältlich für eine Raumhöhe von 260 bis 280 Zentimeter und eine Raumhöhe von 280 bis 300 Zentimeter. Sie ermöglichen einen Fußbodenaufbau bis zu 30 Zentimeter. Das Sortiment umfasst die wesentlichen Ausschubmodule für das Wand-WC mit und ohne Befestigungsmöglichkeiten für die Raumentlüftung, Waschtische sowie Badewanne oder Dusche. Für barrierefreie Anforderungen sind Ausschubmodule mit verschiedenen Montageplatten für Stütz- und Haltegriffe vorgerüstet.

Zeit- und kosteneffiziente Installation

Die Geberit Ausschubmodule sind selbsttragend, eine Aussteifung und Anbindung zur rückwärtigen Wand ist nicht erforderlich, was sich positiv auf den Schallschutz auswirkt. Bei der Montage werden die Ausschubmodule in das Bodenprofil des Trockenbauers eingesetzt, die ausfahrbaren Deckenbefestigungen an das Deckenprofil eingeschoben und mit dem Baukörper verschraubt. Somit trägt diese Technik nicht nur zu einer einfachen Montage, sondern auch zu einem schnellen Baufortschritt bei. Zudem bietet sie genügend Flexibilität, um Anpassungen an die Bausituation in der Höhe und Anordnung der Sanitärausstattungsgegenstände vor Ort vorzunehmen.