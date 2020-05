Der Preis für Holzpellets ist im Mai noch einmal gesunken und liegt nun bei 230,22 EUR/Tonne (t) für 61 Abnahmemenge. Das ist ein Rückgang von 6,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat und 5,0 Prozent im Vergleich zum Mai 2019. Zuletzt waren die kleinen Presslinge im November 2016 so günstig. Der Deutsche Ener­gieholz- und Pellet-Verband e.V. (DEPV) gibt dementsprechend einen Kilopreis von 23,02 Cent bekannt, eine Kilowattstunde (kWh) Wärme aus Pellets kostet 4,60 Cent. Der Preis von Heizöl liegt erstmals seit April 2016 wieder unter dem von Pellets, auch wenn der Preisnachteil mit 0,4 Prozent sehr gering ist. Zu Erdgas halten Pellets einen Preisvorteil von rd. 27 Prozent.

„Erfahrene Pelletheizer nutzen die niedrigen Frühjahrspreise, um jetzt ihr Pelletlager aufzufüllen und für den Winter vorzusorgen", erläutert DEPV-Geschäftsführer Martin Bentele. „Zum Ende der Heizsaison sinkt der Pelletpreis und das Lager ist in der Regel leer", erklärt der Branchenfachmann. Heizungsbetreiber könnten so gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: das Lager ggf. reinigen - natürlich unter Wahrung der ein­schlägigen Sicherheitsvorgaben - und günstig Pellets tanken.

Bezugsadressen von Händlern, die ENplus-zertifizierte Ware vertreiben, listet die Web­seite www.enplus-pellets.de.

Regionalpreise

Beim Preis für Holzpellets ergeben sich im Mai 2020 regional folgende Unterschiede (Ab­nahmemenge 6 t): In Nord- und Ostdeutschland ist der Preis am stärksten auf 223,40 EUR/t gefallen. Im Süden kosten Pellets 229,38 EUR/t, in Mitteldeutschland 229,74 EUR/t.

Größere Mengen (26 t) wurden im Mai 2020 zu folgenden Konditionen gehandelt:

Süd: 217,21 EUR/t, Mitte: 214,73 EUR/t, Nord/Ost: 206,64 EUR/t (alle inkl. MwSt.).

DEPV-Index

Der DEPV-Preisindex wird seit 2011 im Monatsrhythmus veröffentlicht. Er bezeichnet den Durchschnittspreis in Deutschland für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 (Abnahme 6 t lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.). Für den DEPV erhebt das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) den Pelletpreis nach Regionen sowie nach Verkaufsmenge.

DEPV-Index Mai 2020 6 t: 230,22 EUR

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkos­ten und MwSt.).

DEPV-Index Mai 2020 26 t: 216,12 EUR

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Neben­kosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets (Quelle: DEPI)

für 3 t, 6 t und 26 t, sortiert nach Süd-, Mittel- und Nord-/Ostdeutschland