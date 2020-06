Eine Auszeit vom stressigen Alltag nehmen und dem Körper neue Energie geben. Und das nicht in überfüllten selbsternannten Wellness-Tempeln, sondern ganz komfortabel im eigenen Zuhause, ohne Zeitdruck und in privater Atmosphäre. Produkte von KEUCO bringen die wohltuenden Anwendungen aus dem Spa in das heimische Badezimmer.

Sanus per Aquam – Gesundheit durch Wasser – das war schon im alten Rom bekannt. Wodurch die heute gebräuchliche Abkürzung „Spa“ hervorgeht. Die belebende und zugleich regenerierende Wirkung von Wasser ist nicht zu unterschätzen. Die sogenannte Hydrotherapie ist eine der ältesten Behandlungsformen überhaupt. Mit einem geringen Zeitaufwand dafür aber mit großer Wirkung sind dazu beispielsweise wechselnde Wassergüsse an unterschiedlichen Körperteilen von warm bis kalt erforderlich. Mit kurzen Kaltwasseranwendungen werden über die Haut Temperaturreize vermittelt. Die Kneippschen Güsse haben längst ihr verstaubtes Image abgelegt und gehören heute in jedes etablierte Spa. Sie fördern die Durchblutung und regen Kreislauf, Stoffwechsel und Nervensystem an. Und KEUCO liefert dazu den passenden Gussschlauch. Der edle KEUCO Gussschlauch hat eine Länge von 1800 mm und passt sich in seiner weißen Farbgebung und der hochwertigen verchromten Halterung perfekt dem Milieu jedes Bades an. Schlauchanschluss und -halter sind hier in einem Modul integriert. Die solide Verarbeitung der Schlauchenden überzeugt im Handling und sorgt auch optisch für ein Highlight im Spa-Bereich.

KEUCO Produkte verbinden ästhetisches Design mit überzeugender Technik: Mit IXMO können die erforderlichen eiskalten Güsse problemlos im eigenen Bad durchgeführt werden, denn die innovativen Armaturen von KEUCO bieten die hundertprozentige Kaltwasser-Garantie. Durch mechanisches Schieben und Verschließen des Thermostat-Regelelementes ist die Warmwasserzufuhr komplett dicht.

Weitere Besonderheiten: Mit IXMO haben alle Module die gleiche kleine Größe von 90 mm und die Anzahl der Produkte auf der Wand lässt sich durch die intelligente Zusammenführung von Funktionen auf ein Minimum reduzieren.

Zu dem Gussschlauch können weitere Verbraucher, wie zum Beispiel Kopf- und Schwallbrause, problemlos kombiniert werden. Wohltuende Duschgänge sind unter der KEUCO Schwallbrause ein Erlebnis für die Sinne. Der üppige Strahl trifft kräftig auf den Körper – wie unter einem Wasserfall. Für das Gefühl eines warmen Sommerregens prasselt Wasser vitalisierend und erfrischend durch die Kopfbrause. Die verchromten Oberflächen der Armaturen und Brausen bringen edles Ambiente in das Bad. Wellness für Ästheten mit KEUCO.