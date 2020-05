Wie eine Superyacht sollte sich WAVE über der Spree in Berlin erheben. So der Anspruch der Stararchitekten vom Büro GRAFT. Mit Erfolg: Im Auftrag von Bauwerk ist es ihnen gelungen eine Architektur-Ikone mit atemberaubender Wasserlage an der Stralauer Allee, im lebendigen Friedrichshain und angrenzendem Kreuzberg, zu erschaffen. Die futuristische Handschrift des Gebäudes mit Vollglasfassade zeichnet sich in jedem Winkel der 161 Apartments, Flats und Penthouses ab. 70 Prozent bieten einen spektakulären Blick auf die Spree.



Eine Symbiose aus Natürlichkeit und High-End Design beschreibt die Inneneinrichtung. Die Ausstattungsdetails namhafter Hersteller erfüllen jeden Anspruch an Qualität, Design, Hochwertigkeit und Extravaganz. Für ein überwältigendes Raumgefühl, das der außergewöhnlichen Architektur würdig ist. Die Bäder sind mondän in ihrer Ausfertigung, minimalistisch im Konzept. Holz und Weiß dominieren die Farbgebung, abgerundete Linien die Formensprache. Naheliegend, dass für die Bäder des exklusiven Wohnkomplexes IXMO Armaturen von KEUCO an der Wanne und in der Dusche ausgewählt wurden. Denn minimalistischer geht es kaum: Mit ihrem Durchmesser von nur 90 cm ergänzen sie die exklusive Ausstattung perfekt. Harmonisch dazu ist der Duschkorb aus der KEUCO EDITION 11. Die markante und zugleich zurückhaltende Formensprache verleiht ihm eine herausragende Ästhetik. Besonderer Clou: Der integrierte Glasabzieher lässt den Duschkorb zu einem wahren Alltagshelden werden. Die KEUCO COLLECTION MOLL Armaturen am Waschtisch ergänzen die designstarke Auswahl von KEUCO in den Bädern perfekt und unterstreichen mit ihren abgerundeten Linien den minimalistischen Grundgedanken abermals. Passend dazu: die Toilettenpapierhalter. Die verchromten Oberflächen der KEUCO Armaturen und Accessoires in den Bädern wirken in den Räumlichkeiten mit sanfter Farbgebung durch ihr Understatement.



WAVE waterside living berlin steht mit seinem Äußeren und Inneren für einen außergewöhnlichen Lifestyle seiner Bewohner.