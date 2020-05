Das einzigartige Konzept überzeugte mit individuellen Funktionen, die je nach den Bedürfnissen des Nutzers konfiguriert werden können. So kann der Waschtisch bei Bedarf um einen Haltegriff und individuelle Ablagemöglichkeiten erweitert werden, sodass er Sicherheit bietet und Seifenspender, Becher & Co. in greifbarer Nähe ihren Platz finden. Das modulare Waschtischsystem kann schnell und einfach erweitert und auch wieder zurückgebaut werden.

Haltegriff und Ablagesysteme sind passend zu System 900 mit Pulverbeschichtung in verschiedenen Nuancen erhältlich. Die barrierefreie Systemlösung wurde im letzten Jahr ebenfalls mit dem „German Innovation Award - Winner“ prämiert.

Der Wettbewerb

Ausgelobt vom Rat für Formgebung zeichnet der German Innovation Award branchenübergreifend Produkte und Lösungen aus, die sich vor allem durch Nutzerzentrierung und einen Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen unterscheiden.

Denn: Innovationen, die Zukunft gestalten und das Leben verbessern, gibt es in allen Branchen.

Manchmal sieht man sie auf den ersten Blick – oftmals aber auch nicht. Das will der German Innovation Award ändern. Er macht großartige Leistungen für ein breites Publikum sichtbar.

Die Jury setzt sich zusammen aus unabhängigen, interdisziplinären Experten aus Industrie, Wissenschaft, Institutionen und Finanzwirtschaft. Die Bewertung der Einreichungen erfolgt nach den Kriterien Innovationshöhe, Anwendernutzen und Wirtschaftlichkeit.

Weitere Informationen zu den innovativen HEWI Waschtischlösungen finden Sie unter: www.hewi.com/de/sanitaer/waschtische