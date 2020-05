Optimierte Datenprozesse und hochwertiger Stammdaten-Content aus einem Guss: Die Kooperation der eDC Haustechnik-Daten GmbH & Co. KG und der ITEK Technologie GmbH eröffnet nachhaltigen Mehrwert. Mit neuartigen Abo-Modellen profitieren die eDC-Kunden in der SHK-Branche in Zukunft von qualifizierten und kontinuierlich gepflegten Stammdaten.

Auch die Zusammenführung der Datenströme mit Plattformen wie Open Datacheck, Open Datapool oder IG Neue Medien ist möglich.

Gute Produktdaten sind im Handel entscheidend, aber die notwendige weitere Qualifizierung der verfügbaren Lieferantendaten ist für SHK-Großhandelsunternehmen alleine kaum zu leisten. Genau diesen Bedarf deckt die eDC Haustechnik-Daten GmbH & Co. KG ab. Der Dienstleister mit langjähriger Datenexpertise betreut eine Vielzahl von Großhändlern. In der Zusammenarbeit mit der ITEK Technologie GmbH eröffnen sich Optimierungspotentiale, um Produktdatenprozesse noch effizienter zu gestalten und die Datenqualität zu erhöhen.

Kundenspezifische Abo-Modelle

Neu sind Abo-Modelle für hochwertigen Stammdaten-Content: Auf Basis der ITEK- Technologie werden zukünftig dem Großhandel hochwertige Produktdaten wie Merkmale oder optimierte Artikeltexte je Hersteller als Abonnement bereitgestellt. So lassen sich vorhandene Lücken in der Datenbasis zielgerichtet schließen. Wichtig ist dies insbesondere, um für die Onlineshops des Großhandels eine hohe Datenqualität und gute Suchmaschinen-Sichtbarkeit zu erreichen. Die Auswahl der benötigten Hersteller kann jedes Großhandelsunternehmen im Rahmen seines Abonnements individuell treffen und bei Bedarf später verändern. Mit der möglichen Zusammenführung der Datenströme mit Open Datacheck profitieren Großhändler darüber hinaus von der kontinuierlichen Datenveredelung durch eDC.

Deep Integration

Neben der Verbesserung der Produktdaten profitiert der Großhandel von beschleunigten Prozessen und einer Verringerung manueller Tätigkeiten. Deep Integration lautet dabei das Schlagwort: Durch die enge Zusammenarbeit der beiden Partner werden die Prozesse zwischen Lösungen auf der Basis der ITEK- Technologie, zum Beispiel Open Datacheck, und den eDC-Systemen nachhaltig optimiert.



On Demand-Technologien

Weitere Vorteile für den Anwender ergeben sich in Zukunft durch On Demand- Technologien: Die Integration von BauDocs- und Open Datacheck-Nutzern in die Systeme von eDC ermöglicht einen nochmals verbesserten Service für Nutzer des eDC Artikeldatenmanagements.

Optimierter Content für die Digitalisierung

„Durch die anhaltende Datenexplosion sind neue Technologien im Datenbeschaffungs- und Datenverteilungsprozess notwendig", erklärt Uwe Zarrath, Geschäftsführer der eDC Haustechnik-Daten GmbH & Co. KG: „In der Zusammenarbeit mit der ITEK werden wir optimierten Content zu den Digitalisierungsanforderungen der Großhändler bereitstellen."

Neue Nutzenpotenziale für kleine und mittlere Großhändler

Prof. Dr. Uwe Kern, Geschäftsführender Gesellschafter der ITEK Technologie GmbH, unterstreicht: „Unsere Technologie ist bei größeren Großhandelsbetrieben inzwischen sehr verbreitet. Durch die Zusammenarbeit entstehen jetzt auch neue Nutzenpotenziale für kleine und mittlere Großhändler. Dies ist ein weiterer Baustein zur Digitalisierung des dreistufigen Vertriebswegs in der SHK-Branche."

Über eDC Haustechnik-Daten

Die eDC Haustechnik-Daten GmbH & Co. KG ist 2016 als Ausgründung der Verbundgruppe Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH (E/D/E) entstanden. Die Vorgängerorganisation stellte schon seit vielen Jahren Artikelstammdaten von über 250 Lieferanten der SHK-Branche für die Mitglieder des E/D/E Geschäftsbereichs Haustechnik bereit. Diese hohe Datenexpertise steht seit der eDC-Gründung allen Großhandelsunternehmen der SHK-Branche zur Verfügung. Dabei optimiert eDC-Haustechnik-Daten SHK-Daten für den individuellen Bedarf: Als neutraler Datendienstleister werden die vollständigen Artikel-Stammdaten der führenden SHK-Lieferanten zusammengestellt und für den optimalen Workflow der Fachgroßhandels­Geschäftsprozesse konfiguriert.

www.edc-daten.de

Über ITEK

Im Jahr 1992 als Spin Off aus der Universität Paderborn gegründet, liegt der Unternehmensfokus von ITEK bis heute auf der Optimierung zwischenbetrieblicher Informations- und Kommunikationsprozesse. Seit 2017 hat ITEK einen eigenen Geschäftsbereich „Technologie”, welcher in der Tochtergesellschaft „ITEK Technologie GmbH” organisiert ist. Hier bietet ITEK Cloud-basierte Lösungen, insbesondere für das zwischenbetriebliche Produktdatenmanagement, welche inzwischen von mehreren tausend Unternehmen genutzt werden. ITEK ist ein unabhängiges und eigentümergeführtes Unternehmen, das vor allem in den Branchen SHK (Sanitär-Heizung-Klima) und Elektro Lösungen anbietet.

www.itek.de