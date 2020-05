Paul Bartenstein war 12 Jahre im Unternehmen Uponor im internationalen Produktmanagement tätig. Maßgeblich wirkte er mit bei der Entwicklung der vollelektronischen Wohnungsstation Combi Port E und hatte viele Berührungspunkte mit dem Produktmanagement im Unternehmen KaMo, welches seit 2016 zu Uponor gehört.

„Nun möchte ich neue Erfahrungen im Markt sammeln und mich direkt auf die Kunden konzentrieren. KaMo und Uponor bieten zudem so viele Synergieeffekte und mit der gemeinsamen Lösung sehe ich viel Potential in der Zusammenarbeit.“, schaut Paul Bartenstein positiv in die Zukunft.

Vertriebsleiter Frank Meinert freut sich, mit Paul Bartenstein einen Mitarbeiter gewonnen zu haben, der mit der Region sehr vertraut ist. „Ein Thüringer für die Region Thüringen!“