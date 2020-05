Die neuen HEWI Spendersysteme für öffentliche und halböffentliche Bereiche erfüllen nicht nur höchste Ansprüche an Design und Funktionalität. Die HEWI Lösungen im Sanitärbereich ermöglichen zudem eine Steigerung der Hygiene.

Mehr Hygiene durch berührungslose Spenderprodukte

Mit Abfallbehältern, Hygienekombinationen und Spendersystemen in verschiedenen Größen ermöglicht HEWI ein durchgängiges, funktionales Sortiment. Durch unterschiedliche Materialien und Oberflächen bietet HEWI Gestaltungsmöglichkeiten für Architekten und Planer.

Das HEWI-Sortiment von Spendersystemen umfasst Ausführungen aus Polyamid, antimikrobiellen Polyamid, Modelle mit Pulverbeschichtung in Schwarz, Grautönen und Weiß sowie Edelstahlvarianten.

Ein Plus an Hygiene bietet eine Auswahl an elektronisch gesteuerten Seifen- und Desinfektionsmittelspendern. Die Sensoric-Ausführungen ermöglichen die berührungslose und hygienische Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.hewi.com/de/sanitaer/spendersysteme